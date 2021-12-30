新竹市長林智堅（中）宣布不選大新竹市長後，30日持續啟動縣市產業請益之旅，他強調，仍會持續推動大新竹合併升格。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長後，30日持續啟動縣市產業請益之旅，今天參訪誠鍚科技及全球第2大半導體晶圓探針卡特諾本科技，林智堅強調，仍會持續推動大新竹合併升格，讓地方政府作為產業強而有力的後盾，更要讓台灣半導體產業持續引領全球。

林智堅指出，他近期提出大新竹合併升格倡議，陸續拜訪多家科技公司，了解土地擴廠、水電穩定供應及人才招募等需求，特別敬佩在科技業努力打拚的大家，他自己更至清大半導體研究學院上課，盼建立更深厚的概念，收穫非常多。

而他提出大新竹合併升格有兩大原因，包括縣市分家導致區域治理出現很大問題，衍生了交通、環境、教育等問題；另，過去地方政府和竹科企業互動少，盼能及早發揮地方政府角色，與中央建立共識，協助解決相關需求。

林智堅強調，雖然大新竹合併升格引發政治操作，但他仍會積極促成大新竹合併升格，包括修法等程序都持續努力中，他近日也不斷疾呼朝野各政黨坐下來、理性溝通，不要再以「因人設事」為由阻撓大新竹發展。

他也以日前台積電總裁魏哲家拜訪盧秀燕為例，科學園區雖然隸屬中央科技部，但地方政府仍需擔任產業的強大後盾。

盼透過事權統一幫助企業加速發展，如台積電寶山設廠要開闢1條道路因橫跨新竹縣市，分送出3個都市計畫、其中1個還在鄉公所，這就是地方政府的權責，卻因縣市分治導致企業要花更多時間與不確定因素，這更是大新竹合併升格的急迫性與必要性。

林智堅也談及「竹科X」計畫正是由地方政府提出，和中央攜手創造全新的產業園區，第一軟體大樓已在日前開工，2024年初就會完成，盼透過大新竹合併升格，有更好的地方政府，投入更多資源、都市規畫與公共建設，為大新竹優秀的人才創造宜居的城市環境，也讓企業更有競爭力。