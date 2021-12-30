明星夫妻張庭和林瑞陽在淡出螢光幕後，轉換跑道至大陸發展微商，賺到身家有人民幣300億元（新台幣1200億元），美滿生活令外界稱羨，但未料28日被爆出旗下「上海達爾威貿易有限公司」涉嫌傳銷遭查處，被凍結人民幣6億元（約新台幣26億元），震驚社會大眾；而有陸媒前往張庭「TST庭秘密」總部，發現保全人數增加，警戒深嚴，出入通道幾乎都上鎖，宛如牢籠。

張庭和林瑞陽到大陸經營微商後，賺了不少錢，還曾自豪地表示「錢多到花不完」，但在日前旗下達威爾公司涉嫌透過網路從事傳銷活動，慘遭相關單位查處，約人民幣6億元（約新台幣26億元）資金被凍結；消息曝光後，夫妻倆昔日炫富行徑被挖出，還有產品黑歷史等，成為網友熱議話題。

而大陸官媒《人民日報》更撂下重話，「法治社會，容不下違法鑽營的『秘密』；法律之傘，只保護守法本分的經營」，表示會和相關機構聯手，整治各類線上、線下傳銷活動。

有陸媒前往張庭「TST庭秘密」總部，發現保全人數增加，警戒深嚴，出入通道幾乎都上鎖，宛如牢籠。(圖/ 摘自《新京報》微博)

儘管張庭和林瑞陽涉嫌傳銷消息曝光後秒發聲明，強調公司一直以來遵從政府指導，合法經營也依法納稅，目前公司營運都正常，也都會配合調查；但據陸媒《新京報》昨（29）日報導，直擊張庭公司「TST庭秘密」總部，注意到現場保全人數明顯多了不少，且只剩下一個出入口，其他通道都上鎖，讓不少網友一看驚呼，「這就在監視犯人啊」、「好像監獄管控的感覺」。