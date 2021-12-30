台鐵一列273次普悠瑪自強號，30日下午4時27分行經桃園市楊梅區新富車站，一名旅客不明原因掉落月台，司機員剎車不及直接撞上，桃園市消防局接獲報案，救護人員抵達現場發現年約40至50歲男性旅客被壓在火車底下，呈現臟器外露無呼吸心跳明顯死亡，並未送醫。

台鐵也因為這起事故北上、南下列車多有延誤，適逢元旦假期展開也是學生放學時間，影響到不少旅客、通勤族行程時間。整起事故原因也由鐵路警察調查當中。