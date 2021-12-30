台鐵新富車站旅客落軌 遭普悠瑪號撞上當場死亡 17:152021/12/30 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵普悠瑪行經新富車站發生死傷事故。（非當事車輛，取自台鐵官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵一列273次普悠瑪自強號，30日下午4時27分行經桃園市楊梅區新富車站，一名旅客不明原因掉落月台，司機員剎車不及直接撞上，桃園市消防局接獲報案，救護人員抵達現場發現年約40至50歲男性旅客被壓在火車底下，呈現臟器外露無呼吸心跳明顯死亡，並未送醫。 台鐵也因為這起事故北上、南下列車多有延誤，適逢元旦假期展開也是學生放學時間，影響到不少旅客、通勤族行程時間。整起事故原因也由鐵路警察調查當中。 台鐵斥資1300萬改造嘉義車站 有4個字消失了 高鐵春節加開450班次列車 12／30凌晨開放購票 #台鐵 #旅客 #新富 #車站 #死傷事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普悠瑪上乘客行動電源突起火 池上站誤點2分 16:372021/12/30 生活 高鐵春節疏運車票 週四零時開搶 10:062021/12/28 生活 高鐵春節疏運加開450班 30日開放購票 15:092021/12/28 財經 台鐵春節票開賣 9小時賣出20萬張 12:172021/12/30 生活 嘉義火車站微改造 重現原貌 04:102021/12/28 地方新聞 北捷跨年備戰 42小時不收班 04:102021/12/30 地方新聞 下班注意！台鐵旅客落軌死亡 「富岡-湖口」雙向列車延誤 17:272021/12/30 生活 迎跨年人潮！高雄輕軌首採區間車模式 最密5分鐘一班 14:322021/12/29 生活 減法設計 阿里山奮起湖車站「返璞歸真」恢復山林樣貌 17:022021/12/30 生活 前立委爆EMU900新車7個月故障684次 台鐵澄清：試車時的測試過程 14:452021/12/28 生活 發現新冠確診旅客 陸民航局對多個入境航班發出熔斷指令 09:342021/12/28 兩岸 社會熱門新聞 台鐵新富車站旅客落軌 遭普悠瑪號撞上當場死亡 - 社會 蔡英文論文案外案 彭文正跨海告法官求償200萬元遭駁回 - 社會 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 靠老爸的錢出國！ 碩士女返台成啃老族 冷眼看男友殺父 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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