2022年信用卡權益變更重點。(Money101提供)

2022年即將來臨，在看航運業令人稱羨的年終獎金、查詢連假攻略之際，別忘了檢視手中持有的信用卡權益有沒有縮水，根據金融產品網路比較平台Money101統計整理到目前為止，包括渣打銀行、永豐銀行、滙豐銀行陸續公布明年的權益資訊，明年信用卡權益大多是相對縮水，許多現金回饋神卡砍半回饋優惠，或是壓低回饋上限，壓縮消費者賺優惠的空間，其中，永豐幣倍卡更被指為權益變更的重災區。

渣打銀行：

現金回饋御璽卡明年2月起，不論國內或海外消費僅剩1%現金回饋，不過相對針對優先理財、優先私人理財客戶，享有2%回饋（保費與學費亦享回饋）。

聯邦銀行：

賴點卡在主要權益國內2%、海外3%LINE POINTS 回饋不變，原本的「消費滿額，超商超市5%」、「每周六 LINE Pay 最高7%」則改為「使用 LINE Pay 綁定賴點卡於指定餐飲消費，享最高 LINE POINTS 7% 回饋」，此更新好處是不受限周六加碼優惠，消費者可享優惠延續。

Money101表示，唯獨台新銀行 @GOGO、FlyGo 兩張卡權益都沒變，權益從原本的2022年1月底延長至3月底，在一片縮水浪潮中，權益不變就已經很具優勢。

永豐銀行推行的幣倍卡則是2022年權益變更的重災區，根據外幣資產往來分類兩大用戶：1-10萬元屬懂匯、10萬元以上屬超匯，行動支付回饋%數兩者皆縮水至3%，指定海外通路 agoda、Hotel.com、Expedia 這些大型訂房網，以及 CASETiFY、GoPro 這些特定品牌通路則再加碼 3%。

另外，滙豐銀行匯鑽卡擴增消費者使用場域，從原本5家通路增加逾20家以上，包含影音娛樂Disney+、Netflix、 YouTube、Spotify、 Nintendo、線上訂房 agoda.com、 Booking.com、海外網購 AMAZON、 ASOS、 HERMES、 SELFRIDGES、Shopbop.com、 eBay、GMARKET、DOKODEMO、行動支付 PAYPAL 、街口支付以及國內網購/外送類 momo 購物網、Uber Eats等通路2022年6月30日止皆享回饋3%現金點數。滙豐銀行更加碼把消費者回饋極大化，享有現金積點累積滿5000點，且帳戶內有10萬元，即能兌換1萬元刷卡金，加總回饋率高達6%。

至於2022年無腦現金回饋神卡上榜有花旗銀行現金回饋 Plus 鈦金卡，一般消費不論海內外均享2%現金回饋，並且霸氣宣布將權益延長至 2022年12月31日，且新戶行動支付10%、威秀最優6折起，分別延長至2022年1月15日及2022年6月30日，讓消費者可以持續安心刷。

消費者最關注的網購神卡，玉山UBear卡的優惠大致上無變動，至2022年2月28日指定娛樂/影音平台消費享12% 現金高回饋，網購享3.8%現金回饋；富邦銀行J Card 與 J Points 卡延長權益至2022年6月30日，特別是 J Points 卡（含 JU 卡）除了綁定 LINE Pay 支付通路回饋 3% 無上限外，新戶綁定且富邦帳戶自扣信用卡款再加碼至 3.5%，國內一般消費享 2% LINE Points 回饋。

Money101 總經理朱本傑表示，各家銀行信用卡針對消費者目的需求差異性，主推各類別信用卡，若要賺取優惠，更需要關注各領域神卡，依據不同消費傾向使用不同卡別來看緊荷包。