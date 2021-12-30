日前全國體總會長改選，張朝國會長8年任內期滿，「對我而言，這不但是個人非常崇高的榮譽，更是承擔重大責任的開始，有絕對的信心和決心帶領體總邁向一個嶄新、充滿活力的新時代，同時打造出最強台灣隊，在明年杭州亞運與2024年巴黎奧運取得好成績。」

葉政彥說，「個人長期以來熱愛體育，深刻知道運動與強身健體的重要性，享受在運動帶來的健康與歡樂，讓我時時刻刻充滿體力與活力。也始終認為，體育就是國力，民國90年起以企業者的身份支持體育運動，先後擔任全國網球協會9年、籐球協會8年，桃園市體育總會8年，田徑協會4年，看見任內期間發掘的優秀運動員，在國際賽事有的傑出表現，為國爭光，使我體認投資體育運動真是一件有意義的事。」

葉政彥強調，全國體育總會是各單項協會的領頭羊，隨著台灣運動員在國際舞台嶄露頭角，特別是今年東京奧運會寫下2金4銀6銅的佳績，對全國產生正面的影響力，全國體總更需要扮演好溝通協調的橋樑，連結整合各單項運動協會，幫助我們的選手持續躍上更高的領域。在過去歷屆會長的領導下，全國體總已奠下良好的基礎，未來這四年將致力提升全國體總的功能，積極做到以下幾點：一、與教育部體育署攜手合作承辦全國運動會和全民運動會。二、協助單項協會辦好教練、裁判講習會，為國培育優秀教練裁判人才。三、強化基層體育組織，發掘體育明日之星。四、參與國際及兩岸體育交流活動，增加台灣國際能見度。五、與中華奧會聯手組成最強中華隊，讓台灣在世界競技舞台亮眼展現。

葉政彥表示，「今後將秉持優良的傳統，在既有的基礎上追求創新與發展，打造一個全新的全國體總，希望各位同仁、各位好朋友與我一起攜手並肩，共同努力，並歡迎體育界先進不吝指教，時賜教益，為推廣國內運動風氣、提昇運動競技水準，發展全民體育運動，推展奧林匹克活動而共同努力！」

此外，葉政彥也正式聘任從桃園體育總會就一直協助他處理各項事務的總幹事、現任田協秘書長王景成擔任全國體總祕書長，期待王秘書長能發揮專長，讓全國體總能更上層樓。