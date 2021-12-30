隨著中央1922預約系統退場，台北市政府今宣布，北市預約平台明年1／3重啟，每周一、二上網預約，周五通知檢核結果，隔周施打。明年1月3日北車接種站重啟，專門給沒有身分證移工使用，「保證不抓你、不遣送回國」。

蔡炳坤表示，北市疫苗接種率到目前為止，第一劑以接種率有90％，以戶籍地來說是76％，第二劑以接種率有76％，戶籍地是66％，接種不會去區分是不是台北市民，都歡迎接種，因應第三劑追加劑成為必須，市長下了打好、打滿、打快指令。

蔡炳坤說，明年1月3日開始啟動北市預約系統，針對18歲以上，接種莫德納、BNT，第一劑、第二劑、追加劑都可以，包括醫院、診所都會加入預約系統。

蔡炳坤強調，診所一定是同一個時間接種同一疫苗，避免混淆，醫院跟診所會採取隔週輪流的方式提供服務。AZ疫苗、高端疫苗有需要接種，各大醫院都會開設特別門診，現場掛號，詳細門診時間，在衛生局網頁都會做公告讓民眾了解。

蔡炳坤說，預約系統最大特色，採取周期性預約，周周都可以預約，市民只要記得，禮拜一、禮拜二就是預約時間，預約結束之後隔週接種，每周都可以預約，不用去記得第幾期，既簡單又好記，但2月1日至2月5日會暫時停止，也讓醫事人員過個年。

蔡炳坤表示，會在每周五以前發送檢核結果通知，通知預約成功及施打時間。

蔡炳坤說，北車接種站明年1月3日啟動服務，一樣是莫德納第一劑、第二劑，沒有身份識別的移工可以接受友善的工作服務。

台北市長柯文哲說，明年1月3日北車接種站重啟，專門給沒有身分證移工使用，打疫苗保證不抓你、不遣送回國，當做例外的特赦區域，還是要來打，防止破口。

柯文哲說，打第三劑勢在必行，打滿兩季AZ對Omicrom保護力只有40到60，打第三劑變成必需品，目前北市府視為重要政策，為鼓勵民眾打疫苗方便，比照過去第一劑、第二劑，給醫院每一劑100元，所以不准跟民眾收掛號費，所以在北市打疫苗免費，中央出一部分，北市另外出一部份，今年已花4億多，但為了打第三劑會調錢來處理。

柯文哲指出，因為中央1922疫苗系統退出，所以把北市疫苗系統重啟，北市戶籍人口不到250萬，可是白天活動的人有超過350萬，不可諱言的，北市有很多外地的人來，所以打疫苗不會分你是台北的才付100元，戶籍不在台北就不給。柯文哲直言，「算了，同島一命，也減少台北市麻煩，外縣市來打也不要錢，才讓系統有效益」。

柯強調，預約系統全台適用，補助100元也是全台適用，不管戶籍是不是台北市。