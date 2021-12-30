金融機構小心了，2023年被金管會評核為公平待客「後段班」無所盾形。金管會副主委邱淑貞30日宣布，2022年評核2021年金融業公平待客表現時，會擴大揭露表現最佳者，由現行20％擴大到25％，但2023年評2022年表現時，將會公布前25％強及次25％佳，等於最後50％的後段班也將自動現形，估計銀行、大型券商、壽險及產險業會出現53家後段班業者。

邱淑貞指出，金融環境變遷與金管會政策推動方向與時俱進，評核內容歷年已配合調整。2022年已就金融業者對待「高齡者、身心障礙者」等族群之作為納入評核，2023年將新增2項評核指標，即「友善服務原則」與「落實誠信經營原則」。且不單列「複雜性高風險商品銷售原則」，該項商品銷售併納入其他原則之銷售行為中評核。2023年評核指標為10項，每項評核指標10分，「董事會推動之重視及具體作為等情形」仍維持30分。

公平待客評核如何可以拿高分？各局也透撇步。銀行局副局長林志吉表示，加分較多的之前三年都是十大原則與董事會重視程度，而被扣分項目最常見的項目有：商品或服務適合度、告知與揭露不足、酬金與業績衡平原則未注意、未注意與忠實義務、申訴保障原則，對陳情案件比較重視或評議中心的表現好

保險局主秘蔡火炎則指出，扣分通常出現在商品招攬真實度、商品或服務適合度、注意與忠實原則，加分較多的是董事會重視、具體推動作為。

證期局主秘高晶萍指出，常被扣分的是未注意與忠誠義務，像是代客操盤，而加分是董事會重視、無障礙設施、從業人員KPI及裁罰案件等。

邱淑貞指出，新增「友善服務原則」指標，是有感於邁入數位金融時代金融業者亦需兼顧友善金融創新，若金融業者開發消費者使用之介面亦同時照顧銀髮族、身心障礙者等族群、同時協助推廣推動小型商家接受電子支付、因應疫情辦理紓困或提供協助措施獎勵、辦理微型保險等普惠金融措施，都會在此項指標下予以加分。

另新增評核「落實誠信經營原則」，則是期勉金融業者誠信價值是追求金融服務業永續經營，獲得客戶信賴之關鍵，領導者要建立典範引導、建立問責制度、從上而下落實企業誠信經營文化。此外，提醒金融業者2023年評核起，個別衡量指標之「金融檢查與日常監理情形」(占10項指標之30%)將不區分各衡量指標綜合評分，視每件受處分之嚴重程度扣分，俾督促金融業者強化法令遵循。

金管會進一步表示，2023年將進一步擴大評核結果揭露範圍，按筆畫分2級距公布，第1級距為前25％業者、第2級距為前25％業者外至前50％之業者，有小數點者無條件進位計算家數。為激勵業者努力落實公平待客之表現，相較受評前一年度進步且有具體實績之金融業者，將獲頒最佳進步獎。

意即，公布前25％強及次25％佳，等於最後50％的後段班也將自動現形，估計銀行18家、大型券商15家、壽險11家及產險業9家等53家後段班業者。