2021年最後一個工作天，多家房仲統計自家交易情形，受政策打炒房、房價漲速過快等等雜音多的影響之下，12月房市買氣觀望氣氛瀰漫，12月交易量永慶、台屋分別月增1%、3.6%，中信房屋、住商都量縮6%以上。

今年房市持續復甦，全年房市交易量預估將超過34萬棟，創八年來新高，房市交易熱絡，永慶房屋研展中心副理陳金萍說，雖然國內經濟穩定復甦，加上資金潮，台商回流、民間投資等利多加持，房市基本面看好，但明年仍有貨幣緊縮、房市政策以及市場超額供給等變數須留意，加上疫情後續發展仍將影響全球經濟表現。因此，建議有意購屋的民眾，可趁目前政經情勢穩定、利率維持相對低檔的狀況下，考量自身需求，多看屋、詢價，但必須審慎評估購屋負擔能力，留意未來升息風險，量力而為。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年政府幾度出手打炒房，祭出信用管制手段，對於投資型買氣有嚇阻作用，因此年底購屋旺季的腳步放緩，不過近期股市衝上萬八，市場資金豐沛，不少人的金融投資的最終目標還是要買房置產，因此預計部分獲利了結的資金還是會陸續轉向不動產，看好房產抗通膨優勢下，明年自住購屋和長線置產的需求仍穩定。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，過去12月的交易量在節稅與年度規劃考量下，成交量往往會放大，今年表現弱，應與價格有關。若從增減幅度來看，新北及台南表現搶眼，互有消長，市場在熱錢與通膨話題挹注下，短期不容易退燒。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，基於營建成本高築議題不斷、資金狂潮竄入市場，市場預期將出現通膨壓力，且現階段利率仍在低檔，讓剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，惟新案價格攀高，成屋市場價格或許較能貼近買方需求。