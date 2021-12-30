嘉義市「大溪厝水環境教育園區」的人工溼地將是賞鳥好去處。（嘉義市環保局提供）

嘉義市偏郊大溪厝1處髒亂荒地，市府以中央補助的前瞻經費及自籌款共6000萬元，闢建0.65公頃的「大溪厝水環境教育園區」，設置地下化的礫間接觸曝氣氧化廠，還有人工溼地賞鳥區，預計明年1月底完工，春節後啟用。

嘉義市政府環保局表示，2019年獲得前瞻水環境建設經費約4680萬及市府配合款1320萬元，執行「埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造」，在大溪里紫微宮旁庄尾地區闢建「大溪厝水環境教育園區」，2020年起施工，工期1年，預計明年1月底完工後，礫間接觸曝氣氧化廠開始試運轉，每日可處理3000公噸的生活汙水。

市府環保局水及土壤保護科表示，礫間接觸曝氣氧化廠的地上建置籃球、羽球及網球場，園區內還有0.4公頃的水工溼地賞鳥區、兒童遊具、環境教育教室、人工濕地，將成為兼具水質淨化、生態保育、環境教育及休閒遊憩的多功能場域。

市府環保局今年委託南華大學永續中心對水環境教育園區及推動大溪社區地方創生進行查訪，經半年來走訪當地耆老、盤點自然資源，初步發現園區鄰近滯洪池，紅冠水雞、東方黃鶺鴒、雲雀鷸、黃頭鷺、大卷尾及黑翅鳶等鳥類棲息，自然生態豐富。

社區也保存早期人文景物，如百年歷史的宗祠、古井、日本時代留下來的檜木屋群及彩繪街等，人文底蘊也豐厚。

市府與南華大學也推展地方創生，結合大溪社區、鄰近的玉山國中及育人國小舉辦地方創生共識營，辦理增能培訓課程，由專家學者講授有機農業及生態動力農法，推廣在地發展友善農法；同時也培訓志工、編撰環境教育教案及試教課程，以期申請環保署認證為環境教育設施場所。