美國商業環境風險評估公司（Business Environment Risk Intelligence BERI）最新公布2021年第3次 （12月）「投資環境風險評估報告」指出，投資環境評比要項中的「營運風險」、「匯兌風險」，台灣都是亞洲第一，後者甚至排名全球第一，4項副指標中有3項位居世界最佳：包括「國際儲備」、「外匯創造能力」及「國外負債」。

中央銀行30日在央行臉書上分析，BERI自2017年第3次評比時，台灣就在「匯兌風險」獲得全球排名第一。及至此次，已連續13次獲得第一。依照BERI每年進行3次評比來計算，台灣已連續4年穩坐全球寶座。

BERI公布2021年第3次評比報告的資料，臺灣匯兌風險指標列為全球第1名，評分80分（上次第1名、81分）。其他亞洲國家排名依次為：南韓（全球第5名、73分）、日本（全球第9名、67分）、新加坡（全球第11名、65分）、馬來西亞（全球第20名、53分）、中國大陸（全球第15名、60分）、印尼（全球第20名、53分）、菲律賓（全球第36名、42分）、越南與印度（同為全球第38名、41分）、泰國（全球第42名、38分）。

BERI表示，台灣2021年在匯兌風險評等維持全球第1名，2021年第三季實質GDP同比增長3.7％，前三個月為增長7.5％；經常帳結餘受益於全年整體強勁的貿易表現，今年1～9月順差躍升至802.52億美元；年初核准外國直接投資（FDI）開始回升並保持成長趨勢，今年前9個月的FDI總量達到44.18億美元。