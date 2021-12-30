台灣產業科技推動協會（簡稱TITA）與中興大學、台灣國際產學中心、金屬工業研究發展中心今（30）日下午共同舉辦「2021台灣產業科技智慧轉型論壇暨第18屆台灣金根獎頒獎典禮」。金根獎由TITA遴選出根留台灣且具產業競爭力的企業經營典範，本屆計有7家企業獲獎，由前副總統、中研院院士陳建仁擔任頒獎人，肯定企業們深耕台灣產業的努力與貢獻。

此屆金根獎得主為「一般企業獎」-大亞電線電纜、太平洋醫材、新光合成纖維、漢辰科技；「中小企業獎」-京冠生物科技、清展科技；「產業科技特殊貢獻獎」-力山工業。得獎企業橫跨電線電纜製造業、生技醫療、化纖、食品製造及電力機械，會中並安排得獎廠商經驗分享，進行跨界學習交流，凝聚經驗智慧，期望能推升產業發展。

陳建仁致詞時表示，台灣在嚴峻的疫情影響下，還能有經濟成長率超過6％的產業發展，主要是產業能夠因應變局的挑戰，即時作出調整，相當不容易。此次金根獎表彰對台灣經濟社會有卓越貢獻的企業典範，在全世界企業都面對挑戰之際，這些得獎企業的表現，可作為大家的楷模與標竿。

TITA自2002年成立至今，秉持「結合認同台灣優先的人士，共同為台灣產業科技的國際地位打拼」為創會宗旨及目標，建構一個優質宏觀的科技產業交流平台，以提供企業創新技術及科技產業投資機會，同時協助產業升級、人才交流，並落實「深耕台灣、佈局全球」政策，TITA第七屆理事長由中興大學校長薛富盛接任。

薛富盛表示，新冠疫情影響全球，但台灣展現無比的韌性，也讓世界看見台灣。此次獲獎的7家企業，都是「深耕台灣、佈局全球」成功的企業典範，除了肯定其長期深耕台灣的卓越成就外，更希望藉由跨界的經驗分享與交流，共同提升台灣產業的競爭力與永續發展。

後疫情時代來臨，數位轉型更顯迫切，此次論壇以智慧轉型為主軸，今日也邀請經濟部工業局長呂正華專題演講，同時展出台灣國際產學中心跨校科研產業化成果。

台灣國際產學中心是由中興大學攜手台灣中、北部八所大學共同成立的聯盟，搭建跨校產學研合作平台，鏈結國際市場，成員包含中興大學、台北科技大學、台北醫學大學、勤益科技大學、嘉義大學、彰化師範大學、雲林科技大學、東海大學及弘光科技大學。