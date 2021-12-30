風光走遍全球影展 《郊區的鳥》睽違許久即將在台上映，由矚目新銳導演仇晟執導、《目擊者》李淳與《推拿》黃璐領銜主演、前景娛樂創辦人黃茂昌擔任監製的華語文藝奇幻電影《郊區的鳥》，自完成後巡迴於世界各大知名電影節，經歷疫情漫長等待，相繼於北美、大陸等地上映後，終於等到台灣上映機會，將與期待已久的影迷們見面。

《郊區的鳥》以獨特歐陸文藝風格電影美學，營造出詩意感的浪漫氛圍，並玩弄時間、寓言與夢境虛實的交錯，呈現出一部神秘又迷人的奇幻作品，深受國際影壇讚譽。受金馬創投會議青睞外，電影甫完成後即在西寧FIRST青年電影展奪下「最佳劇情片」，隨後入選瑞士盧卡諾電影節「當代影人新導演」競賽單元，以及英國BFI倫敦電影節、美國紐約New Directors/New Films電影節，更在西班牙Novos Cinema電影節獲選「最佳影片」、美國舊金山國際電影節獲得「評審團特別獎」，以及在菲律賓QCinema電影節獲頒「NETPAC評審團獎」等，創下風光紀錄，為仇晟在華語影壇站穩一席之地。

仇晟在2016年參加由韓國導演《哭聲》羅泓軫指導的FIRST影展訓練營，兩年後便以處女作《郊區的鳥》回歸奪下該影展最大獎，緊接著於全球影展大放異彩。這樣的成績也奠基他下一部新作品的看頭，不只受到《地球最後的夜晚》法國大製片相中，將啟動與法國團隊聯合製作，更被譽為「下一個畢贛」，其獨特且富含詩意的作品風格，勢必將為華語獨立影壇帶來新的視野。電影將於2022年01月14日於限量戲院上映。