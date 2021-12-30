台北市1名高職女學生小芳（化名）去年8月謊報年齡到夜店狂歡，當晚就被1名夜店公關盯上，該公關假意結束後送她回家，等送到家趁機拿走她包包裡的家門鑰匙，離開小芳家後再折返進屋性侵，事後還給5千元要小芳買事後避孕藥，讓她崩潰提告，法官依乘機性交罪判3年10月徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳在去年8月謊報年齡到北市忠孝東路上的夜店狂歡，過程中被該夜店的1名公關看上，她隔天凌晨3點喝醉請男友載她，該公關就稱搭男友機車很危險，由他送小芳回家，小芳男友則騎車在後跟著，沒想到送到家後，他又以住很遠、很累為由，希望待在小芳家稍作休息，早上再離開。

小芳男友於是與該公關一路待在房間至早上6點，男友才催促對方離開，沒想到該公關卻趁其不注意拿走小芳包包裡的鑰匙，等到2人離開住所後，他再折返回家並性侵小芳，事後小芳酒醒驚覺遭侵犯，他還給出5千元當賠償，並讓男友為小芳買事後避孕藥，讓小芳忍無可忍、決定報警提告。

該公關在法庭上辯稱與小芳是合意性交，且鑰匙是「撿到的」；法官則認為男子確實有匯款道歉，且小芳當時已喝醉昏睡，不可能同意對方進屋進而發生關係，且事後小芳質問為何偷拿鑰匙，男子也未反駁，最後依乘機性交罪判3年10月徒刑，侵入住宅罪與竊盜罪合併判處拘役80天、得易科罰金8萬元，可上訴。

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