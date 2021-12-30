雲林縣古坑鄉草嶺風景區將通車，增設基地台讓遊客不再「失聯」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣古坑鄉草嶺風景區的主要通道縣道149甲線，22年前因921大地震中斷，雲林縣政府宣布明年2月全線通行，為改善草嶺長期通訊不佳情況，縣府與3家電信業者研議增設基地台，30日開始測試訊號，解決遊客在草嶺手機訊號不佳甚至「失聯」情況。

921大地震造成往返草嶺的149甲線中斷至今，不僅當地居民生活不便，也導致草嶺因無人造訪而日益被遺忘，雲林縣長張麗善認為草嶺的美景不該被埋沒，因此投入許多經費與人力復建149甲線，全力推動草嶺風華再現。

張麗善表示，草嶺風景區礙於山區地形阻隔，多年來手機訊號始終不太理想，為了徹底解決問題，縣府特別邀請電信3雄中華電信、台灣大哥大、遠傳電信一起研議對策，決定增設基地台，改善「雲嶺之丘」、「五元兩角」等風景區訊號不佳問題。

張麗善說，30日起電信業者開始測試訊號，預計明年1月19日正式啟用，以後來草嶺，不怕收訊卡卡，馬上就能發布限時動態、打卡、開直播，不會再因為手機收訊不好或是照片傳不出去而生氣了。

縣新聞處處長羅楚東指出，增設的基地台採展頻技術，最適合山區使用，測試訊號第1天，草嶺地區店家便覺得收訊情況大有改善，未來正式開通，情況一定會更好，大家都很肯定縣府的用心。

雲林民眾指出，草嶺因風景秀麗，且適合輕度體能挑戰，曾是救國團舉辦活動的熱門地點，許多人在此留下難忘的回憶。期待149甲線明年通車後，能有安全的道路、便利的通訊，讓全台遊客乘興而來、盡興而歸，把草嶺的美好帶回家。