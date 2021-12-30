台南市南化區北寮國小與玉山國小舉行跨校合作創新學習成果表演，80多位學生帶來舞龍、韻律舞蹈等才藝表演。（北寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市南化區北寮國小與玉山國小舉行跨校合作創新學習成果表演，80多位學生帶來舞龍、韻律舞蹈等才藝表演。（劉秀芬攝）

台南市南化區北寮國小與玉山國小舉行跨校合作創新學習成果表演，80多位學生帶來舞龍、韻律舞蹈等才藝表演。（劉秀芬攝）

台南市南化區北寮國小今天很熱鬧，北寮國小與玉山國小舉行跨校合作創新學習成果表演，80多位學生帶來舞龍、律動等才藝表演，有近百名家長與鄉親來觀賞，精彩表演讓大家鼓掌叫好，區長徐全立也說，以後社區活動表演一定要請小朋友出來幫忙。

為整合偏遠地區學校教育資源，台南市教育局自109學年度推行「偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫」，第1年共有5組10校加入，第2年參與校數增至15組30校，其中北寮與玉山國小本學期開始進行跨校合作上課。

北寮國小校長張鴻祺表示，本學期試行的是彈性課程，每星期二玉山高年級學生到北寮國小學舞龍、打鼓；北寮低年級學生至玉山國小學韻律舞蹈，讓小朋友從運動中先互相認識熟悉，降低陌生感。

玉山國小校長鄭宇盛表示，兩校學生在共同上課過程中，經由練習互動，培養出團隊概念，學童的友情也更加深厚，下學年度將進行社會、英文領域課程合作。

今日的表演北寮國小全校60多名學生、玉山國小小學部20人全部出動，許多家長專程來看表演，紀錄孩子成長的珍貴畫面，與會的家長表示，北寮國小的舞龍很有名，小孩從跨校合作中認識新朋友，有機會學到新才藝，回家也會練習表演，珍惜可以演出的機會，家長感謝老師的付出，會全力支持。

教育局表示，參與跨校合作的15組學校中有許多不同模式，合作課程領域豐富多元，包括語文、英語文、數學、健康與體育、藝術與人文領域，還有很多小校想要加入，教育局正草擬跨校合作計畫草案，希望從合作中學校汲取經驗，在行政、師資等方面擬出可依循規則，讓有意加入學校參考。