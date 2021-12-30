2022年即將到來，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，12/30木星回到守護星的雙魚座，好運能量翻倍，獅子座、巨蟹座、水瓶座、雙魚座在跨年前後這段日子受木星能量加持，運勢最順遂，第一名的雙魚座有機會一路旺到2022年底，

▍第四名：獅子座

獅子座的疾厄宮位迎來木星回歸，木星停留雙魚座的期間，你的人緣會變得非常好，心境變得比較平靜，以往容易點燃你怒火的事，在你眼中似乎也沒有那麼嚴重了。身邊的人對你的態度改變，會拉著你說些體貼的話、向你傾訴煩惱，就連家中的毛小孩都喜歡親近你，和另一半也越來越甜蜜。建議可以嘗試靜坐、冥想這些能夠平靜思緒的活動，生活會過得越來越輕鬆。

▍第三名：巨蟹座

回歸的木星停留在巨蟹座的關係宮位，帶來人際關係方面的好運。前陣子若總是覺得和他人有隔閡，無法敞開心胸相處，現在可以放下你的擔憂，這些看似無法解決的問題，在木星回到雙魚後都會漸漸遠離。這段時間也可能會面臨友誼的斷捨離，也因此能夠結識與你頻率更合的新朋友們，你的人際關係即將會呈現一片新的景象，人生路也會因為這些新朋友的陪伴更加精彩。趁著跨年夜的聚會，不妨敞開胸懷，向認識的新朋友伸出友誼之手，會有意想不到的收穫。

▍第二名：水瓶座

象徵幸運的木星回歸到水瓶座的財帛宮位，這段期間你的正財運從谷底翻身，有望拿到業績獎金、抽成分紅，這都要歸功於過去的努力，這些財富主動找上門，緩解財務困難，讓你的內心感到非常踏實。而你也可以試著將這些財富分出一小部分，運用在能夠為你加值的工作技能、升級你的生財工具，甚至做點公益回饋社會，都會延長你的好財運。

▍第一名：雙魚座

雙魚座的命宮前些日子有海王星回歸，如今連大吉星木星也來合體，大大增旺運勢，職場上會有不少貴人幫忙，感情方面，單身者能揮別情傷、斬斷爛桃花，談一場輕鬆甜蜜的戀愛；有伴的人，如有第三者插足、或與另一半的關係陷入僵局，都可以趁這段期間，好好的溝通化解。財運方面很順遂，破財機率降低，薪資都能如期入帳。這段好運爆棚的期間，少了煩心事，不妨趁勝追擊，將未完成的目標及願望清單拿出來，把計畫一個一個完成，讓你的好運從2021跨到整個2022！

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】