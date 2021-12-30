新竹市近日發生3起菸蒂引起建物火災案件，包括營業場所員工抽菸時火星掉落紙箱引燃、菸蒂未熄滅丟入垃圾筒以及菸蒂倒入垃圾袋打包，造成火勢延燒至建築物，根據研究資料發現，未熄滅的菸蒂丟入垃圾筒約20分鐘就能引發火勢，新竹市消防局提醒民眾處理菸蒂應謹慎，微小火源也可能釀成火災。

不少癮君子喜歡在家吸菸，甚至睡前也要來一支紓壓助眠，多數人習慣隨手插進菸灰缸或是將菸蒂稍加熄滅後便丟入垃圾桶，卻未能確認菸蒂是否真的已熄滅，導致火災案件發生。

新竹市近日發生3起菸蒂引起建築物火災案件，所幸火勢在初期階段就即時撲滅。根據火調人員調查，3起案件分別為營業場所員工邊抽菸邊整理倉庫物品，火星菸灰掉落紙箱上所引起。第2件為住戶未確認菸蒂熄滅即丟入垃圾桶內。第3件則為住戶未確認菸灰缸菸蒂熄滅，即將菸蒂倒入垃圾袋打包。

火調人員指出，香菸主要由卷紙、菸草、濾嘴3種材料製成，香菸點燃時的溫度，中心部份溫度約為700-800°C，表面溫度則約在200-300°C，吸菸時中心部溫度可達840-850°C。若未能完全熄滅便丟入垃圾桶，根據實測發現，20分鐘就能燒熔垃圾桶、30分鐘就會全面燃燒。若是未熄滅的菸蒂掉落於棉被，首先無焰燃燒，接著受燒面積擴大，約兩小時後起火燃燒

為免星星之火燎原，新竹市消防局提醒民眾，抽菸後菸蒂處理務必遵守3個原則以防範火災發生：抽完菸要將菸蒂丟入菸灰缸內，並確認菸蒂熄滅。其次不可直接將菸蒂丟入垃圾桶內或隨意丟棄。最後避免邊工作邊抽菸，易造成菸灰掉落可燃物上引發火災。

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