王子邱勝翊連續兩周拿下MVP。（摘自王子IG）

王子邱勝翊帶領紅隊取得多場勝利。（摘自王子臉書）

32歲的邱勝翊（王子）在台視、三立《全明星運動會》第三季表現優異，除了是本季百米速度跑最快的選手，助攻紅隊取得4連勝佳績，個人更連續兩周獲得MVP！他昨（29日）在IG貼出右腳踝紅腫瘀青，一臉沮喪的照片，讓粉絲擔憂不已！

他說：「抱歉，讓大家擔心了！在練習受傷當下，心想完了，還有那麼多比賽怎辦。這種無法替團隊貢獻的感覺太難受了！我會儘快養傷、滿血回歸的，謝謝隊友依然超讚的表現」。上季女狀元晏柔中也留言：「這麼嚴重！那你還一直去排練習！多休息啦！」他也回「是的學姊！關心大家情況」，顯然受傷後仍心繫隊友。

王子透過經紀公司表示，日前練習合球時，因踩到對手的腳而扭到，俗稱「翻車」啦！受傷嚴重程度算中等，「剛受傷時蠻腫的」。至於是否影響比賽？他說有影響到當周的幾場比賽，「剛開始很沮喪，但隨著復原跟休息的情況都逐漸好轉，心情也慢慢平復許多」。

同隊隊友林思宇、徐謀俊等人都留言加油打氣，祝他的黃金右腳趕快好起來，藍隊的王品澔也留言祝福「哥早日康復」，該節目主播蔡尚樺說：「看到你受傷超心疼，一定要好好照顧自己，我相信宇智波血統的復原能力」，六月、謝承均、JR等許多演藝圈好友也都留言關心。