為鼓勵品德教育推動具特色的全台各級學校，並分享各校推動經驗，教育部近日舉辦110 年教育部品德教育特色學校表揚大會，新竹市新科國中以寫信馬拉松等課程，培養學生能具備關懷他人權利的素養，獲教育部表揚為品德教育特色學校，全國僅有6所國中獲獎，相當不容易。

新科國中校長林燕玲表示，新科的特色課程多元且全面，包括「雙語教學」、「新生訓練」、「COOL課程」以及「公民行動」。

其中，「COOL課程」致力於讓參與的孩子能夠願意脫離生活舒適圈，主動、勇敢的挑戰戶外活動，在活動中培養互助合作、包容鼓勵以及帶領夥伴的精神與能力，以達卓越的成長巔峰，另也教導孩子，山隨時都歡迎我們，山不會被我們征服，但是它可以讓我們學習到山與人之間的尊重。

「雙語教學」要帶領學生用國際語言，放眼國際，學習把全世界當教室，不要把教室當全世界。「新生訓練」要讓學生勇敢克服困難並挑戰成功，要孩子不要忘了保持這股勇氣，在接下來的國中3年勇於面對挑戰，堅持與勇氣將會讓學生獲益良多。

此外，公民課程中的「寫信馬拉松」，也要讓學生從了解人權的意義與價值，培養學生能具備關懷他人權利的素養，因此藉由世界人權迫害個案的閱讀與分析後，與國際特赦組織串連發起「寫1封信，為自由發聲」行動，將學生的聲援寄送到個案手中。

校方昨天並利用2021年最後1天課程，舉行「老師制服日、學生便服日」活動，讓學生們都穿著便服，老師則穿上學生的制服，希望讓學生知道獲獎是大家的努力，全校引以為榮並將持續往前，讓好品德成為新科國中的代名詞。