國立陽明交通大學創創工坊與Autodesk進行產學合作，開發以角色扮演情境學習為基礎的課程「基礎設計建模與實作—自造者大冒險」，以動態圖像帶領學生從新手村進入3D建模的世界。該免費課程近期於陽明交大OCW開放式課程網站及YouTube頻道上線，預計明年3月課程全數上架完畢。

Autodesk是設計與製造技術軟體的全球領導者，長期投入學校教育的支援工作。3D建模課程由創創工坊曾聖凱助理教授及Autodesk共同開發，於2021年春季開設實體課程「數位製造基礎設計建模與實作」，從設計思考到實作，深入淺出地讓學生學習3D建模設計，並結合3D列印將電腦中的數位模型製作成原型作品。

實體課程結束後，雙方深覺課程符合新一代跨領域、動手實作及專案導向的學習理念，決定重新開發課程，打造以遊戲為主體的線上課程「基礎設計建模與實作—自造者大冒險」，讓更多對3D設計有興趣的學生，透過遊戲情境輕鬆學習專業技能。

線上隨選方式讓學生可依據個人學習需求，跨越時間空間限制，量身打造專屬學習模式。老師們更可運用線上課程搭配不同的專業領域、實體課程，翻轉教學模式，用創新為教學開啟更多可能。

本課程將3D建模軟體Fusion 360分為創建模型、修改模型、複合建模、渲染模擬、自由造型等5大課程模組，共計25個單元課程。每個章節由「貓會長」主講的動畫影片開場，搭配動態圖像讓建模概念更容易理解，學生可依自己的需求選擇學習的單元課程。