《讀賣新聞》30日報導，為於必要時打擊中國大陸、北韓等假想敵的彈道飛彈基地，日本政府正考慮讓海上自衛隊號稱「世界最先進」的柴電動力潛艦，配備射程達1000公里的潛射巡弋飛彈，加強距外打擊能力。

多名政府關係人士向《讀賣新聞》透露，日本政府的想法類似核武「第二擊」概念，即使自衛隊水面和航空戰力在對手的先制攻擊中遭受重大打擊，但若具備強大隱匿性的潛艦仍能對其造成嚴重損失，便能嚇阻對手攻擊日本的意圖。

即將搭載的長程潛射巡弋飛彈，預計將由日本研發中的「距外飛彈」為基礎改良而來，射程約1000公里，能自對手的防禦範圍外發動攻擊，預定2020年代後半開始服役，但目前還不清楚將直接自魚雷管發射，或為潛艦加裝垂直發射系統（VLS）。

「距外飛彈」是日本研發中的長程巡弋飛彈，以現役的12式次音速反艦飛彈為基礎，2021年計畫正式啟動並獲336億日圓（約新台幣80.8億元）的研發經費、2022年再獲得393億日圓（約新台幣94.5億元）經費，不過該計畫原本僅會研發陸基、艦載和空射版本，不包含潛射。

《讀賣新聞》指出，日本海自現行編制包含22艘作戰潛艦和2艘訓練潛艦，目前則擁有21艘作戰潛艦，技術等級號稱「世界最先進」。而為嚇阻中國大陸、北韓等假想敵，日本首相岸田文雄可能在《國家安全保障戰略》中，明文讓自衛隊擁有「敵方基地攻擊能力」，該文件預計將於2022年底進行修訂。