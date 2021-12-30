文林伯（右）帶著新「牛牛」載客遊覽，體驗「嫁妝一牛車」。（張毓翎攝）

新「牛牛」每次「出任務」前，文林伯（左）會將牠綁在柱子餵草。（張毓翎攝）

黃永全表示，「嫁妝一牛車」的遊程已經推廣5年多，隨著近期疫情趨緩後，每個月可以接到近200團遊客。（張毓翎攝）

台南後壁菁寮老街熱門的農遊活動「嫁妝一牛車」，紀錄片《無米樂》主角之一的文林伯，總會牽著牛，讓牠拉著牛車載遊客踩街，過去載著遊客10多年的水牛「牛牛」，今年8月因誤食農藥過世；3個月前，文林伯買了一頭的水牛，他說，新「牛牛」很快便適應環境，近期疫情趨緩後，假日載客10多趟，令許多人印象深刻。

現年83歲的文林伯，從年輕時就開始養牛，迄今養了30多頭牛，而陪伴文林伯14年的舊「牛牛」，今年8月不幸去世，讓文林伯傷心不已，對舊「牛牛」有滿滿回憶的遊客也很不捨。3個月前，文林伯從花蓮買了一頭的水牛，他說，新「牛牛」已經10歲，一開始擔心牠會不適應台南的環境、氣候等，沒想到牠不僅很快就融入這裡，也對人群很友善。

「嫁妝一牛車」是菁寮老街很夯的遊程，遊客可以扮成新娘、新郎，坐在牛車上在社區巡禮，由無米樂社區農遊社規師黃永全與文林伯牽著牛合作打造，不僅讓老街熱鬧滾滾，也帶動沿途商家不少商機；黃永全表示，「嫁妝一牛車」的遊程已經推廣5年多，隨著近期疫情趨緩後，每個月可以接到近200團遊客，數量較以往成長4倍。

文林伯說，現在來菁寮老街體驗「嫁妝一牛車」的遊客很多，新「牛牛」每天要吃多少量的草，他沒有特別算過。不過，新「牛牛」每次「出任務」前，文林伯會將牠綁在柱子餵草，因其進食模樣很可愛，總是吸引許多人來拍照。

陳姓遊客大讚說，體驗嫁妝文化之餘，還能看傳統農村牛吃草景象，很值得。