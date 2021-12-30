江男於26日晚間遭到女兒及其男友殺害棄屍山區，警方在黃竹坑山區，找到江男遺體。（警方提供/黃國峰台中傳真）

台中驚傳老父遭女兒與男友聯手殺害慘案！在國小擔任警衛的江姓男子，遭留美碩士女兒的張姓男友持榔頭殺害，江女不但冷眼看老父被殺，還與男友聯手棄屍。消息曝光，江女閨蜜十分訝異，表示江女是個性內向乖乖女，以優異成績在靜宜大學念完大學、碩士，赴美拿到碩士還想再攻讀博士，但新冠疫情爆發後，疑似變得「怪怪的」。

在國小擔任警衛57歲的江姓死者，疑反對32歲大女兒和34歲張姓男友交往，且女兒常伸手要錢，導致父女感情不睦。警方指出，江父27日深夜下班，江女與張男去找他，雙方因故起口角，張男拿出鎯頭重擊江父頭部致死，事後，兩人各騎一輛機車聯手棄屍。警方循線找到江父屍體，逮捕江女這對碩士情侶，29日下午依殺人罪嫌將兩人移送法辦，檢方向台中地院聲請羈押獲准。

據ETtoday新聞雲報導，一名江女的閨蜜透露，江女在靜宜大學念完大學、碩士，是個性內向、成績優異的乖乖女，而張男則是重考多年考上靜宜研究所，因而與江女相識，兩人交往約10年。

閨蜜說江女當初為了出國，半工半讀很久才存到錢，在紐約靠獎學金過活非常辛苦，但是自從新冠疫情爆發後就變得怪怪的。今年初江女回台，不但曾開口借錢還抱怨家人不讓她回家。