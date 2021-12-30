前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於顏寬恒參選台中第二選區立委補選，卻被民進黨操作顏家黑道說，前民進黨立委郭正亮指出，顏家每次選舉都被罵，但每年大甲鎮瀾宮遶境每個人都去說他好，「這是在做什麼？」他還引述羅智強說法，今年大甲媽祖遶境的時候，蔡英文還特別問顏寬恒，「爸爸有比較瘦嗎？」這兩種人設未免差太遠了吧！

前民進黨立委郭正亮認為，顏家每次選舉都被罵，但每年大甲鎮瀾宮遶境每個人都去說他好，「這是在做什麼？」他也提到，羅智強有說，今年大甲媽祖遶境的時候，蔡英文還特別問顏寬恒，「爸爸有比較瘦嗎？」繞境的時候就噓寒問暖，選舉的時候就萬惡不赦，這兩個人設未免差太遠了吧！

郭正亮30日在《新聞大白話》指出，這次選舉關鍵因素，返鄉投票是正面的，另外就是派了16個檢察官去坐鎮台中第二選區，就是要顏寬恒注意一點，有看過這種場嗎？決定性因素就是這兩個！一是返鄉投票高低，另一個是檢察官辦到什麼程度？顯示國家機器當然有介入啊！

根據《中廣》今年11月18日報導，顏寬恒說，半年前蔡英文總統到鎮瀾宮來參拜的時候，對他爸爸顏清標噓寒問暖，還問他爸爸有沒有瘦一點？閒話家常，非常親切。但是選舉一到，就全黨全力攻擊，照三餐打，怕他們肉太白，一直潑黑漆、潑糞！

另據《中國時報》2015年4月18日報導，大甲媽17日深夜11點起駕，當時馬英九總統、副總統吳敦義、立法院長王金平、民進黨主席蔡英文也都前來朝聖。