彰化縣縣警察局彰化分局、溪湖分局偵查隊隊長職缺，經局長吳坤旭訊，邀集兩位副局長、主任秘書、督察長及人事室業務主管等共同討論，參酌請調意願，依職期、地區、經歷等遷調及品德操守、學識能力等，進行職務調整，2022年1月3日中午12時前到任。
職務調整如下，北斗分局偵查隊隊長姚志明調任彰化分局偵查隊隊長。田中分局偵查隊隊長陳盈雅調任北斗分局偵查隊隊長。溪湖分局偵查隊警務員兼副隊長賴建男調任田中分局偵查隊隊長。
和美分局偵查隊警務員兼副隊長徐智裕調任溪湖分局偵查隊警務員兼副隊長。 刑事警察大隊偵查第三隊警務員張勝甥調任和美分局偵查隊警務員兼副隊長。刑事警察大隊偵查第一隊隊長唐國維調任溪湖分局偵查隊隊長。
員林分局偵查隊警務員兼副隊長許喬凱調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長。刑事警察大隊科技偵查隊警務員謝岳龍調任員林分局偵查隊警務員兼副隊長。和美分局偵查隊隊長林志明調任彰化分局警務員。
刑事警察大隊偵查第三隊隊長鄭登源調任和美分局偵查隊隊長。芳苑分局偵查隊隊長劉竣明調任刑事警察大隊偵查第三隊隊長。北斗分局偵查隊警務員兼副隊長蔡志昌調任芳苑分局偵查隊隊長。芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長李政函調任北斗分局偵查隊警務員兼副隊長。刑事警察大隊偵查第一隊警務員林士勝調任芳苑分局偵查隊警務員兼副隊長。
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