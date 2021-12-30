受惠全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運2021年前三季獲利突破1500億元，有員工拿到40個月年終獎金。但國稅局官員指出，員工年終獎金豐厚，如果綜所淨額增加200萬元，綜所稅率級距可能會從5％提高到20％，等同跳兩級。

另外，若一次性獎金為84501元以上，依我國扣繳機制，公司將代扣5％稅額，惟隔年申報綜所稅時可抵減。至於年終獎金若超過當月投保金額四倍，超出部分需依補充保險費率2.11％扣繳且無法抵稅。

舉例來說，假設長榮海運單身員工A薪資為5萬元（投保金額50600元），且無其他收入，若無年終，一般而言，個人年收入60萬元減除個人免稅額8.8萬元、標準扣除額12萬元、薪資扣除額20萬元等，剩下綜所淨額約19.2萬元，適用5％綜所稅率，綜所稅額約9600元。

不過，受惠於2021年的年終獎金豐厚，若A年終40個月與全年12個月薪資換算，A全年收入為260萬元，其中年終獎金200萬元部分需扣繳5％稅款，即為10萬元，可在報稅時抵減。

在2022年申報2021年度綜所稅時，A在2021年度的年收入為260萬元，減除個人免稅額8.8萬元、標準扣除額12萬元、薪資扣除額20萬元等，剩下綜所淨額為219.2萬元、適用20％綜所稅率。

依照試算，A在2022年要繳綜所稅額約30.38萬元，扣除掉已扣繳10萬元獎金，A還要再繳20.38萬元綜所稅款。

若為配偶兩人都在長榮海運，且皆為薪資5萬元、年終200萬元計算，則兩人申報時可採各項所得分開計稅，每人依舊適用20％稅率，兩人綜所稅額分別為30.38萬元，合計為60.76萬元。