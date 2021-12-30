今年8月防疫第三級警戒期間，彰化縣埔鹽鄉57歲黃姓男子，竟騎著自行車前往埔鹽鄉公所，手持鐮刀一走進大門內就開始叫囂還數度揮舞鐮刀，嚇壞一群公所職員和洽公民眾，警方到場後他竟辯稱有債務糾紛要陳情，鐮刀是準備去田裡鋤草用，仍遭逮捕送辦，彰化地院依《刑法》妨害秩序之恐嚇公眾罪，判刑3個月；得易科罰金、仍可上訴。

曾有酒駕等公共危險罪前科的黃男，當天一早8點30分，剛上班時段，黃男頭上披著一條毛巾，穿著夾腳拖、手持鐮刀走進公所大門，接著不斷揚言要找鄉長，指有人欠他錢要討債，嚇壞公所員工和櫃台職員，前來洽公的民眾也紛紛走避閃躲，在主管示意下，施姓男職員急忙打電話報警。

判決書指出，黃男一早右手持鐮刀走進公所櫃台，不斷叫罵要求欠債還錢，還聲稱要找鄉長本人，大鬧公所至少10分鐘，直到警方到場才將他制伏扭送警局。

黃男辯稱拿鐮刀要去除草，否認恐嚇，但不被法官採信；法官審酌黃男當時右手反握住鐮刀，刀刃朝下，大聲叫罵之際，會大幅度揮舞右手比劃，鐮刀隨同揮舞，卻未直接朝人揮砍、或直接持刀指人，情節較輕，雖否認犯行，但為輕度身障人士，因此作如上處刑。

埔鹽鄉長許文萍表示，黃男自稱他與人有債務糾紛，想要找她主持公道，但她並不認識黃男，黃男當下情緒激動，所幸同仁冷靜機警，也未刺激對方，未釀成意外，事後全交由檢警偵辦。