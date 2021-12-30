張信哲近幾年將事業重心放在大陸，未料近日遭網友實名舉報，指他為一個境外賭博網站代言，並且在大陸推廣，「公開挑戰公安部零容忍底線」。消息曝光後頓時引起軒然大波，而東方衛視跨年晚會日前才宣布邀請張信哲作為演出嘉賓，沒想到如今卻湧入大批網友留言抵制，要求東方衛視取消張信哲的表演。對此，張信哲所屬潮水音樂鄭重澄清，雙方於今年3月合約到期時，已終止一切代言等合作事項。

聲明稿全文如下：

基於近日網路平台針對張信哲先生之負面評論及報導事件，本公司就此事件造成公眾媒體的關注及資源耗費向社會大眾誠摯地致歉，並於本聲明中還原事實，檢討本次事件過程中處理不當對於社會大眾所產生的負面影響。

2020年3月本公司受歐寶娛樂之邀約，安排張信哲先生於台北簽訂了該公司限於菲律賓的形象代言合約，該公司主要業務為文化、娛樂、體育等產業。基於藝人為公眾人物，本公司多年來皆嚴格把關各式商業演出及代言，並且在絕無違反法律規範的原則下進行所有合作，本次合作本公司絕無在合約上承諾並安排張信哲先生在中國大陸等地區進行任何宣傳素材拍攝及宣傳活動。這次的代言合作為期一年，2021年3月合約到期時，本公司即與該公司終止一切代言合作。

張信哲先生多年來對於本公司團隊的工作安排皆十分信任及尊重，本次的代言合作也充分授權團隊安排。非常遺憾在合約到期、合作結束許久後，發生本次事件，造成對社會公共資源的浪費及負面影響。

本公司在此誠摯地向社會大眾及所有合作單位致上最深的歉意，團隊對於本次事件對社會大眾所產生的負面影響及佔用公共資源作深刻的檢討，並且與張信哲先生達成共識，應將安排更多身體力行的公益活動，創造貢獻良好正面的社會價值。