15歲的王同學上了國中之後近視飆升至四百度，使用長效型散瞳劑預防近視，但白天的日光常常令他感到刺眼，運動時戴著眼鏡非常不方便，經眼科醫師建議周邊離焦軟式隱形眼鏡控制，追蹤了兩年，近視度數也維持穩定。眼科醫師建議，兒童、青少年應找專業醫療團隊密集追蹤，就能控制近視度數的增加，以減少視網膜併發症發生的機會。

這名少年使用長效型散瞳劑，但白天會對陽光感到到刺眼，運動時戴著眼鏡非常不方便，曾考慮改夜間配戴硬式角膜塑型片來控制，卻因為不適應硬式隱形眼鏡的異物感無法驗配成功。才改為有助控制度數的日間配戴日拋型的軟式隱形眼鏡，使用上不僅方便，近視度數也維持穩定。

中國醫藥大學兒童醫院兒童眼科醫師夏寧憶指出，「周邊離焦軟式隱形眼鏡」為需白天配戴10-12小時的日拋型軟式隱形眼鏡，若是無法適應硬式隱形眼鏡的異物感、睡眠時間不足、睡姿不良及擔心清潔的問題，可以考慮使用；唯衛福部規定角膜塑型片及周邊離焦軟式隱形眼鏡最低適用年齡為8歲，該少年符合規定，且在考量生活習慣後，也採用周邊離焦軟式隱形眼鏡持續控制近視。

夏寧憶指出，近視最可怕的併發症，就是眼球壁會隨著度數增加變薄，進而產生「病理性或退化性的病變」，如視網膜變性甚至是視網膜剝離，500度以上的高度近視皆可能造成無法回復的視力損傷。

中國醫藥大學兒童醫院兒童眼科提供「全方位近視管理」並由專門的驗光師一對一衛教，第一階段，於門診進行散瞳前及散瞳後驗光度數、測量眼軸長、角膜弧度以及本醫學中心會進行角膜細胞數量檢查，做為未來追蹤細胞是否因透氧性不佳而減少的依據。

第二階段，醫師建議合適的矯正方式，當天進行試戴。第三階段，進入密集的門診追蹤，皆需測量視力、角膜弧度；繼續評估眼軸長度，最後第四階段則是寒暑假停戴評估，比較前後配戴的結果，以維持控制度數的良好狀態。一般來說，只要能控制近視度數的增加，一樣可以減少視網膜併發症發生的機會。