桃園市經濟發展局前局長長朱松偉涉嫌收受業者賄賂，讓業者取得標案，包含高價紅酒、五星級飯店住宿、蘋果手機、平板電腦都要，甚至威而剛也要業者處理。桃園地院審理，依8個貪汙罪、詐欺判有期徒刑13年、褫奪公權5年，可上訴。

朱松偉學經歷豐富，桃園市長鄭文燦首任任期，先請他進市府擔任參議，朱2015年任桃園航空城公司總經理，2016年接任經發局長，但2018年選後借調期滿，他並未續任經發局長，而是回到學校擔任教職。

檢方調查，全徽道安公司有投入桃園市自動駕駛系統營運計畫，期間朱松偉向總經理孫瑀要求現金10萬，稱要打點議員，或者要住飯店，還以iPad、iPhone的照片，向孫索賄，孫害怕朱的權勢，甚至將現金、蘋果產品，直送朱的局長辦公室。朱也向其他業者要求重機，被業者婉拒後，還改傳較便宜的版本，但仍被業者拒絕。

檢方也發現，朱除了大膽向業者索賄，也常向朋友借餐廳收據，讓他以宴請地方人士的名義核銷，詐領局長特別費。也有曾經向廠商要威而剛，業者送來「台版」威而剛後遭他打槍，還點名要原廠的。

朱開庭坦承有收受財物、利益，但辯稱是與廠商交情良好，代買物品、代訂房間，只是一時還沒付錢。業者也稱是好友，或者是朱還沒付錢。但法院認為，朱松偉索求財物的時間，在孫瑀等人之採購案執行中，或補助案、申請許可證變更案、交通影響評估審查之際，索求財物之時機巧妙。加上朱戶頭有不少的現金，資力不淺。

法官指出，朱擔任局長期間，屢屢借其身份，收受財務，且多為主動索求，還有不實發票詐領特別費，所為非但破壞官箴，更損害全體公務員及政府機關廉潔形象，且犯後未能坦認犯行，依8個貪汙罪、詐欺合併執行13年，褫奪公權5年。