中共《環球時報》近日公布「中國人看世界」年度民意調查顯示，中俄關係首次取代中美關係，成為受訪者眼中對中國影響最大的雙邊關係。為這項調查16年來首見。同時，受訪者對美式「民主、自由、人權」越來越不認同，並預測「明和暗爭」將是中美關係未來最有可能的走向。

本次主要採用會員邀約線上問卷填答方式進行隨機抽樣調查，時間為12月10日至12月15日，調查樣本覆蓋中國七大區域的16座城市，調查對象為18歲至69歲的中國大陸普通民眾，共回收有效問卷2148份。

在回答「對中國影響最大的雙邊關係」這一多選題時，過半（55.6％）受訪者選擇「中國與俄羅斯的關係」，中選率居第一；「中國與歐盟的關係」（44.9％）和「中國與美國的關係」（41.8％）中選率均超過四成，分列第二和第三位。中國與東南亞國家關係和中國與非洲關係列第四和第五位。

值得注意的是，在2006年至2020年有關「對中國影響較大的雙邊關係」調查中，中美關係曾連續15年被受訪者視為對中國影響最大的雙邊關係，而在2021年，中俄、中歐關係的排名首次超過中美關係。同時，在中國的周邊關係中，中俄關係也以近六成（59.1％）的中選率連續4年成為受訪者心目中對中國最重要的周邊關係。

廣東外語外貿大學國關學院院長周方銀認為，雖然中美關係的重要性毋庸置疑，但大陸民眾已「審美疲勞」。

在周邊關係中，中日關係受重視度排名近兩年持續下降，自2019年的第二位降至今年的第五位。周方銀指出，這一結果一定程度上反映出中國民眾認為日本的政策獨立性有所下降。

此次調查有一項涉及選擇「喜歡程度最高的三個國家」，結果顯示除首選中國外，受歡迎比例較高的依次為新加坡、德國、法國、美國、俄羅斯、馬爾地夫、瑞士和紐西蘭，受訪者比例均在10％以上。此前新加坡的排名都未進入前三。在所列國家中，加拿大占比最少，僅0.4％。與此同時，新加坡也是受訪者最想去的海外國家。在選擇「最想去的三個海外國家」時，選擇比例靠前的是新加坡、馬爾地夫和法國，而非美日澳等國。日本在2019年和2020年連續兩年位列第一，但在2021年降至第六。