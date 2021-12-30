嘉義市長黃敏惠（右）與台南市長黃偉哲（左二）體驗展品的設計創意。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠30日陪同台南市長黃偉哲參觀今年台灣設計展，黃偉哲稱讚今年設計展有本土味，看到年輕設計師的心血結晶，且嘉義市立美術館本身就是漂亮的藝術品，雖然台南曾辦過設計展，但希望能再爭取機會舉辦。

黃偉哲率台南市政府團隊參觀今年「家意─以城為家City as Home」為主題的台灣設計展，走訪嘉義市立美術館、嘉義文創園區等展館，2位市長互贈多樣特色禮品，互動融洽。

黃敏惠表示，嘉雲南地區是生活共同圈，長期以來在人文、藝術及音樂等各領域，互相交流合作，友好互動，感謝黃偉哲市長及其團隊撥空來訪，為相對應的局處首長建立互動平台，未來能夠有更多攜手合作的機會。

黃敏惠、黃偉哲異口同聲說，兩人的從政之路相似，一路從國大代表、立法委員，至今當地方首長，嘉義市和台南市是「好厝邊」、隔壁親家，溝通沒有障礙。

黃偉哲表示，非常高興來到嘉義市，這次台灣設計展具有本土味，是許多年輕設計師的心血結晶，正好符合台灣設計展初衷，讓設計美學在各地生根，特別是嘉義市立美術館，建築物本身就是漂亮的藝術品。

黃偉哲表示，這次台灣設計展透過多元化展覽，回顧嘉義市人文歷史，讓年輕朋友了解故鄉的過去及現在、甚至想像未來，頗具創意，相信在歷屆台灣設計展中，嘉義市會留下深刻意義。

嘉義市政府表示，2021台灣設計展自2021年12月24日至2022年1月2日，全程免費參觀，共有13個展館，元旦連假來嘉看展就對了。