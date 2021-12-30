近兩年房市買氣旺，成交價量創下近8年新高，不少藝人及網紅也參與了這波買房潮，其中以音樂頑童「哈林」庾澄慶及亞洲天王周杰倫出手最闊綽，砸下重金買下台北市最優質豪宅，成交價相當可觀，哈林和周杰倫分別花費2.76億元及3.5億元，兩位重量級天王不惜重金給家人們買好房住得舒適，展現出愛家好男人氣度。從地籍資料可推測姓「武」的買家就是指周杰倫妻昆凌的本名「武誼蓁」，而他們所買的「信義聯勤」還住了幾位超級大咖，包括全聯董事長林敏雄及台語歌后江蕙等。

據《CTWANT》去(2020)年8月獲得的獨家消息報導，「哈林」庾澄慶曾悄悄至台北市松山區知名豪宅「華固名鑄」賞屋，後以2.76億元、每坪196.8萬元買下「華固名鑄」9樓戶。「華固名鑄」共23樓，交通位置近「雙敦」，區位距台北小巨蛋、微風南京，離捷運站及松山機場交通方便，住家附近也有明星學校，環境相當優質，建案甫推出便造成話題。除華固董座鍾榮昌也居住自家豪宅外，台塑家族及力晶集團創辦人黃崇仁家族，也分別買下8戶和2戶。

「哈林」庾澄慶(左)寵妻寵子，為了家人不惜砸重金買豪宅，右為哈林愛子「小哈利」庾恩利。（圖／聲林之王3提供、摘自IG）

亞洲天王歌手周杰倫事業愛情兩得意，寵愛妻兒的他以3.5億元、每坪228萬元，買下了大安森林公園首排頂尖住宅「信義聯勤」北棟7樓戶，總坪數174.32坪含3車位。「信義聯勤」的知名住戶還包括全聯董事長林敏雄、台語歌后「二姊」江蕙，以及糖果糕餅商徐福記家族、廢棄物清除大廠「可寧衛」總經理楊永發等。

據地籍資料顯示，該戶買家姓武，戶籍地址為北市中正區水源路「景上靜」頂樓，此戶登記的公司負責人是周杰倫的媽媽「葉惠美」，而買家姓武，可推測正是昆凌的本名「武誼蓁」。因為周杰倫和此豪宅建商及林敏雄關係不淺，被斷定買下豪宅的即是周杰倫，交易時間在今年2月17日，也就是農曆春節正月初六，故被稱為周杰倫給愛妻昆凌的「紅包禮」。

周杰倫2015年時就曾豪砸6.6億元，買進元利建設豪宅「和平大苑」37、38樓頂樓樓中樓，去年更傳出周杰倫與林敏雄相約元利大直總部，請教投資房地產事情，甚至傳聞想跨行當建商，沒想到最後再吃下一戶元利豪宅，稱得上是最好的「活招牌」。