航業調查處台中調查站等單位，查扣非法快篩檢測試劑成品2萬9782盒。（航業調查處台中調查站提供）

新冠肺炎肆虐，網路業者販售未經食藥署核准採指尖血抗體快篩檢測試劑，航業調查處台中調查站與台中市食安處分4階段，11月30日至12月24日之間，搜索北、中、南等10處所，約談李、楊嫌等人到案，查扣非法快篩檢測試劑成品2萬9782盒、快篩試劑卡殼半成品109萬1600只及自動切條壓卡機1部，全案將持續擴大追查。

航業調查處台中調查站發現，兩家公司利用新冠肺炎國內本土疫情趨緩、疫苗接種率上升及中央流行疫情指揮中心開放多項場所及活動之際，民眾為工作、求學、娛樂等亟需快篩檢測，乃研發需經醫檢師專業人員抽靜脈血檢測「AllBio」新冠肺炎抗體快篩檢測試劑及新型冠狀病毒抗體快速篩檢試劑組，各送交食藥署申請緊急授權專案製造並獲核准，業者以核准字號外盒，裝入指尖血檢測，以每盒150元至600元不等價格對外銷售。

法務部調查局即報請台中地方檢察署及台灣桃園地方檢察署，並分別由檢察官林俊杰及王柏淨指揮，會同中市食安處、桃園市府衛生局、新北市府衛生局及台南市調查處、北市調查處、北部地區機動工作站等單位，搜索北、中、南等10處倉庫與嫌犯住所。

該產品於坊間流通後，經網紅以開箱測試宣傳，發現盒內附有採指尖血針及酒精綿片，並透過內附仿單等說明及影音教導民眾自行採指尖血檢測，與食藥署緊急授權核准需醫檢師抽靜脈血檢測之內容不符，依違反醫療器材管理法與藥事法移送6名嫌犯。

疫情指揮中心於11月5日例行記者會亦明確告示，國內僅核准家用「抗原快篩」(鼻腔檢測)，對於需醫檢師專業人員操作、解讀之「抗體檢測」或「抗體快篩」(血液檢測)，並未核准家用，請民眾切勿自行使用。

專案人員隨即依法搜索兩間公司及其上下游協力廠商，竟發現業者租用鐵皮屋為掩飾，涉嫌非法製造及生產快篩檢測試劑，即予查扣並阻止非法試劑繼續流通市面，全案清查販售、經銷80餘家下游客戶，持續追查非法試劑流向。