輔英科大近日啟動第5任校長遴選，校內教師控訴運作不公，已淪黑箱作業，校方大力否認。私校工會理事長尤榮輝認為，大多數校內老師不知道也沒有參與教師代表遴選作業，學校如何能說沒有黑箱作業？且私校選校長，往往是徒具遴選形式，卻早有內定人選，可以說，私校校長遴選大都是打假球，違反民主程序。

尤榮輝表示，私校工會日前接獲輔英科大教師反映，該校校長遴選疑未能符合民主原則組織遴選委員會，並有黑箱作業之嫌，更不知道學校有進行遴選教職員代表作業。

尤榮輝提到，輔英科大往例是經普選產生教職員代表，但這次該校以「推薦作業時程較為急迫」為由，由院長指定教師代表，但校長遴選茲事體大，不能因時間緊迫就便宜行事，而違反慣例、剝奪教職員參與校長遴選的權利。

尤榮輝說，輔英科大有教師投訴，有些系主任根本沒有接獲遴選教師代表的訊息，系內也沒有進行遴選作業，校方卻宣稱由各系依董事會推薦符合資格者推薦1至2名代表，若所言屬實，輔英科大應公開各系教師代表遴選會議記錄佐證，否則就有欺謊之嫌。

尤榮輝反問，若大多數老師不知道也沒有參與教師代表遴選作業，該校如何能說沒有黑箱作業？若教職員代表由主管指定特定人選，這樣產生的代表如何具代表性而能稱為「教職員代表」？

尤榮輝指出，私校校長遴選雖是董事會權責，目前《大學法》規定由各校自訂辦法遴選校長，但卻普遍存在黑箱作業、違反民主程原則及人為操弄的現象。私校具公益性及公共性，選出才德兼備的賢能之士擔任校長是社會的期待，但現況往往是徒具遴選形式卻早有內定人選，「可以說，私校校長遴選大都是打假球。」

尤榮輝強調，大學校長為學術領導者，遴選過程理應多參考各界專業意見，公立大學校長尚且由校內、外代表組成之遴選委員會以選舉產生，制度卻放任私立大學由董事會一手主導程序，以黑箱及違反民主原則方式選出校長，實有違大學法欲追求之大學自治及學術自由之精神，也侵害私校公共性及公益性。

私校工會呼籲教育部修法，規定私立大學校長遴選委員會之組成應參照國立大學校長遴選委員會之成員比例與產生方式，除納入學生、教師及行政人員代表外，也應有校友代表及社會公正人士，各類代表也應經公開、透明的程序遴選產生。