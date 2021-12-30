永平公園遊戲場，過往因狹小的遊戲空間不足、設施老舊，蘆洲區公所向市府爭取補助改善既有遊戲空間，30日開放啟用（戴上容攝）

位於永平市場旁的永平公園遊戲場，過往因狹小的遊戲空間不足、設施老舊，蘆洲區公所遂向市府爭取補助改善既有遊戲空間，30日開放啟用，將彈跳床想像成青蛙的大眼睛，利用青蛙的相關元素，融入池塘生態環境，打造以青蛙意象及池塘風格為主題，打造蘆洲的特色遊戲場。

蘆洲區公所表示，永平公園周邊設有YouBike站點及公車候車亭，整體交通非常便利，且周邊350公尺範圍內擁有10間幼兒園，遊戲場使用需求略顯不足，原舊有罐頭式遊戲場早已不敷使用，本次改善致力於提升設施密度，盡可能於小空間內設置更多元的遊具，包含滑梯、擺盪設施、鞦韆及彈跳設施等多樣遊具，歡迎各位家長陪伴小朋友一同遊玩。

蘆洲區長莊茂坤表示，特別感謝李倩萍議員爭取新北市政府補助經費，並邀集在地幼兒園一同參與規劃過程，提供公所寶貴的意見，才有機會讓永平公園遊戲場呈現嶄新的一面。

公所表示，新北市政府自108年起成立跨局處工作小組，一同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，提供市民更完善且多元的公園休憩空間，讓大小市民朋友盡情燃燒體力、共享歡樂的遊憩好所在。