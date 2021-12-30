中東軍事觀察家馬哈茂德•賈馬爾(Mahmoud Gamal)在12月22日的推文表示,，埃及軍事生產部(Minister of Military Production)與韓國國防採購計劃管理局（DAPA）談判韓國K2「黑豹」主力戰車(Black Panther MBT)的埃及授權生產事宜。

陸軍觀察(Army Recognition)報導，K2黑豹戰車，是韓國現代樂鐵集團(Hyundai Rotem)設計製造的新一代主力戰車，首次登場於2009年10月的首爾國防展，該型戰車的主砲為德國萊茵金屬(Rheinmetall)授權生產的120公釐-55倍徑滑膛砲，配有自動填填機，不需要裝填員，即使在不平坦的路面上奔馳，也能持續裝填砲彈。主砲最高射速為每分鐘10發。

乘員為3人，包括1名戰車指揮官、1名操砲手和1名駕駛員。全車重量55噸，全長10.8公尺、寬3.6公尺、高2.4公尺。

K2戰車的防護能力包括複合裝甲，與外披的爆炸反應裝甲，也可以再配備APS主動保護系統，在距離外就擊落反戰車飛彈和火箭彈等威脅。

K2戰車配備了自動目標搜索-追蹤系統，指揮官有獨立於砲手的觀測器，來搜索環境與其他可移目標，能夠及時知會砲手下一個目標在哪裡。另有配備了電動式砲塔驅動系統。

綜合來看，K2戰車也位列優秀戰車之列，因此有不少國家對黑豹戰車感興趣，包括波蘭和挪威。波蘭最後決定購買250輛美國 M1A2 SEP V3，算是交易失敗，不過挪威已將韓國K-2和德國豹2A7列入最終考量，還沒有完全決定。.

中東國家阿曼在2018年傳出購買K2戰車72輛的消息，另外土耳其的阿勒泰戰車(Altay MBT)也將引進K2戰車的部分系統。