櫃買中心表示，為推廣興櫃戰略新板，自111年1月1日起推出多項獎勵活動，另為提供各界更方便掌握各項資訊，已經在官網建置最新的「戰略新板專區（https://www.tpex.org.tw/web/psb/）」，專區內容豐富多采，完整涵蓋戰略新板制度介紹、交易資訊、公司簡介及問答集等資訊。

櫃買中心表示，本次活動參加方式簡單且獎品豐富，戰略新板「自然人合格投資人」在活動期間前往櫃買中心活動網頁（https://quiz.tpex.org.tw/psb/）完成登錄，就有機會拿到Gogoro S1最新款電動機車、Apple iphone13 Pro手機、iPad mini平板等大獎。櫃買中心呼籲投資人把握機會，把眾多好禮帶回家；另櫃買中心也同時舉辦戰略新板股票流動量提供者及證券經紀商舉辦競賽獎勵活動，歡迎全體櫃檯買賣證券商積極參與。

本次相關獎勵活動之詳情已公布在櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw）「首頁 > 興櫃 > 興櫃戰略新板獎勵活動專區」項下。