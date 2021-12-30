行政院30日公布，2022年元旦起19項加薪、減稅、增福利措施上路。包括軍公教調薪4％、勞工基本工資調漲、調高基本生活費、調高綜所稅、遺產稅和贈與稅的免稅額、延長當沖證交稅減半課徵、延長電動汽機車減徵貨物稅及免徵牌照稅等。

●加薪措施包含：1.勞工基本工資調漲，月薪由2萬4000元調高至2萬5250元，時薪由160元調整至168元，約245萬名勞工受惠。2.勞工值日（夜）班工作計入延長工時後，勞工值日(夜)工作超過正常工時部分計入延長工時並給付加班費。3.軍公教調薪4％，包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給三項，均調足4％，以業務費進用人員亦同，約104萬人受惠，且公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員比照調整，約1萬名員工受惠；但必須待立法院審議通過。

●減稅措施包含：4.110年度每人基本生活費提高至19.2萬元，預估229萬戶受惠，明年5月申報綜合所得稅時適用。5.調高綜合所得免稅額等減稅優惠，預估644萬戶受惠。6.遺產稅免稅額由1200萬元調高至1333萬元。7.贈與稅免稅額由220萬元調高至244萬元。8.延長現股當日沖銷交易按千分之1.5稅率課徵證交稅至2024年12月31日。9.延長電動汽機車減徵貨物稅至2025年12月31日。10.延長授權地方政府免徵電動汽機車使用牌照稅至2025年12月31日。11.調降滯納金加徵率及方式，按滯納數額加徵1％，總加徵率由15％降為10％，以確保稅收兼顧納稅義務人權益。12.軍公教繳付退撫基金，改為「提繳時免稅、領取時繳稅」，與勞工及私校教職員退休制度一致，預估約67萬人受惠。

●增福利措施包含：13.調高低收入戶最低生活費，調整後最高為台北市1萬8682元，最低為福建省1萬2792元。14.補助教育實習學生每人每月獎助金5000元，最高六個月可領3萬元。15.退伍軍人轉而從農可參加農保及提繳農民退休儲金。16.補助淘汰老舊機車，2022年至2023年完成2007年6月30日前出廠老舊機車車籍報廢及車體回收，每輛補助2000元。17.推動閒置旅館及公私有房舍轉型社宅，業者享地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助；房客享五至八折租金優惠，預計兩年增加2萬戶社宅。18.「海域遊憩資訊一站式平台」提供民眾從事海域遊憩活動所需法令規定、海況預報、遊憩活動e化申請。19.建置廢車回收一站式平台，民眾上網即可申辦車體回收、車籍報廢、繳納汽燃費、繳納牌照稅及申請獎勵金五項申辦業務。