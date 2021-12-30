音樂才子林俊傑近期遭到一名大陸女網友點名，表示自己等了他（林俊傑）1個月，還有講出許多曖昧內容，讓外人乍看都會以為兩人真的有感情交流，但在林俊傑透過JFJ Productions發聲明後，該網友秒改口文中指的人並非林俊傑；真相大白後，林俊傑今（30）日曬帥照吐心聲。

22日有一名大陸女網友在微博發文並標記林俊傑，說自己在1個月內積極聯絡，還透過他的幾位友人傳達上百條訊息，但都沒有收到回應，其中更以曖昧語氣喊話，「如果你有收到，請你親自聯絡我喔！」、「在成年人的世界裡，一直沉默，冷處理，是最不好的做法」、「很早我們就討論過這個問題，簡簡單單，答案在我們心裡」、「最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人了」。

根據該網友在微博的發文並打卡在新加坡，疑似暗指自己飛到新加坡找林俊傑卻被放鳥，也讓網友討論到快炸鍋，紛紛好奇PO者真實身分，及曖昧的訊息內容有何涵義；但林俊傑隨即透過JFJ Productions做出回應，強調這是別有用心的抹黑造謠，更硬起來表示，若有掌握違法犯罪證據敬請向有關部門檢舉。

而在林俊傑發聲明後，女網友隔天就改口，表示文中所指的人並非林俊傑，特地發文「我此刻文中所講的人不是林俊傑先生」，案情大翻盤讓眾人看得一頭霧水；不過，在甩開騙粉絲感情的醜聞後，林俊傑其實早在12月中旬就返台，結束隔離後，今日更在社群上分享帥氣照，吐露目前心中感受，「回公司上班的感覺…真好！！」，能看出他擺脫謠言的好心情。