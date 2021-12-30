嘉磐慈善基金會公益課輔平台從耶誕節到跨年，用愛點亮兒癌病童求學路，邀請結合魔術表演的大鵬說故事和手作幸福耶誕燈采屋工作室專業師資，到床邊教室陪孩子歡度耶誕傳遞溫暖，頒發「勤學卓越獎」鼓勵考上第一志願的學生努力向學。

致力於弱勢課輔的嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會魏嘉銘董事長認為，每一個孩子都不應該被放棄，聽聞孩子的努力，讓白手起家的他十分感動。

歲末之際，由魏豪志執行長率領基金會同仁志工，親赴兒癌中心「床邊教室」頒贈「勤學卓越獎」勉勵學生超脫病苦勤奮向學的卓越精神。

此外，基金會也捐贈５萬元作為床邊教室的課輔獎學金，除了為他們量身打造課輔教育學程，也顧及病童的心靈層面，為孩子安排藝術／音樂治療課程，舒緩病童治療中的恐懼，守護孩子們的心靈。

幫助必需長期住院治療的孩子，在冰冷的病房裡，仍然能擁有受教權，讓病童們學習不間斷。

嘉磐建築團隊．嘉磐慈善基金會執行長魏豪志表示，愈是困難越適合突破，別人不願意做，而又應該做的事，就讓我們來做吧。

魏豪志說，來到兒癌病房在孩子們身上看見生命的奇蹟，看見因為病痛，讓孩子更加珍惜每一次得來不易的學習機會，他們也用生命堅韌意志力，創造卓越成績。

歲末之際辦理公益尾牙，邀請全台灣受資助的孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立以來的傳統，因疫情未歇之故，不得不取消尾牙宴。

堅持造善不間斷的魏嘉銘說：「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負！」這份在防疫期間要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會將活動轉型為「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」，在符合政策規定的範圍裡盡可能地為孩子們圓夢。

此外，並依資助單位孩童需求採購物資，由同仁分梯次帶著公益夥伴齊心浥助的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

魏嘉銘強調行善如一滴水注入大海，積少成多，便能讓愛永不乾涸，每個生命都有自己的姿態，有些時候生命要有裂縫，陽光才會照進來。

嘉磐慈善基金會説，種福田悉心灌溉便能長成大樹，讓寶貝們可以依靠著這股力量愈飛愈高，無論生命歷程有多艱難，只要願意努力，都有機會有所成就。

透過「愛在蔓延！公益傳愛馬拉松」的辦理，期許嘉磐基金會能成為拋磚引玉的公益平台，匯聚同行善友的心念，攜手成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過3589名孩童。我們以「孩子喜歡的事」為出發點，為基金會資助的孩子創造機會，讓他們有更多的學習和看見。

12年前，魏嘉銘深受「一切福田，不離方寸；從心而覓，感無不通。」所悟，種福田這般淨化心田的信念移植到建築領域，延續積善之家必有餘慶的信念。

2009年「心靈建築」秉持以心為主，以人為本的信念，亦步亦趨，精雕細琢，打造登峰造極傳家名宅，嘉磐的建案作品講究「家」的精神，每一棟建築都是原創而不是複製。

旗下建案連續七年蟬聯國家卓越建設獎至高榮耀，再者，以東方禪風思維設計「東方嘉磐」勇奪素有「不動產界奧斯卡」美譽的全球卓越建設獎。