元大金（2885）今天傍晚公告，大股東兼元大創投董事馬維建，自明年1月1日起將出任元大證券自然人董事，這也是數年前元大大股東馬維辰出任金控跟銀行、人壽董事之後，如今馬維辰之兄馬維建也出任證券董事，透過參與董事會來監督公司的營運管理，元大金近兩年來亮麗的獲利表現，受到市場高度的矚目之外，大股東的加持可說功不可沒，如今在元大金及旗下的證券、銀行、人壽等三家子公司，馬家兩兄弟已全面以董事身份參與董事會運作，亦使法人更看好明年元大金控的營運表現。

元大金近一年來，不論是在獲利表現，或是疫情期間對醫療體系的捐助，在整個金融圈都受到高度的肯定，尤其是在今年5月下旬本土疫情爆發的高峰期，整個元大金體系除了由相關子公司捐助1億元之外，馬家更自掏腰包另外捐贈6,000萬元給元大文教基金會代表共同捐贈，當時更因此帶動其他金控集團大股東跟進捐款的風潮，而馬維辰本身也是元大文教基金會董事長，近一年來元大文教基金會積極投入多項公益活動，包括今年以來已捐出超過2萬份的愛心物資、擴大獎學金的發放等等讓因為疫情而需錢孔急的多個社福團體不斷炊，由此可見得馬家不只對元大金公司治理關注，在社會公益活動的投入也非常積極。

此外，元大金也公告，子公司元大證金副董事長莊有德退休，將改派元大證券副總經理兼資訊安全長羅方銘接任董事職務。

而元大金也公告，元大投信操盤高股息龍頭基金的執行副總吳宛芳，轉調到元大證券自營部門，龍頭基金的操盤則換由台股主管王建民接任，據了解，吳宛芳因為操盤高股息龍頭基金成效亮眼，因此被轉調到元大證券自營部門以更大的舞台操盤元大證券自營部位。