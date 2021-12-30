中華郵政再度「獵樓」！今（30）日皇鼎建設（5533）公告，其100％持股子公司富信大飯店擁有的「富信大飯店」台中館，被中華郵政公司以6.33億元整棟收購，今天正式簽訂買賣契約；該處分案估計處分利益約30％，明（2022）年可望交屋入帳。

今天皇鼎公告，皇鼎建設與「中華郵政股份有限公司」就臺中市中區 「富信大飯店」不動產買賣案契約簽署完成，預計獲利約30％。

買賣標的物包括土地一筆，即臺中市中區重慶段一小段6地號，面積約459坪；建物為臺中市中區重慶段一小段698建號等90筆建物，面積共2216坪。總計交易價格為6.33億元。

早在11月9日，皇鼎建設就公告，台中「富信大飯店」擬售予中華郵政，當時雙方已完成議約，中華郵政擬以6.33億元買下這棟飯店，「富信大飯店」擬採「售後回租」方式，繼續經營，預計今年底前雙方將正式簽訂買賣合約。