明天就是2021年最後一天，不少民眾都準備和最愛的家人朋友一起跨年倒數，近來忙拍新戲《火星上的維納斯》的邵雨薇，難得休假一天，卻不是要跟男友吳慷仁共度，反而要南下！原來，身為「妹控」的她，聽到怕冷的妹妹覺得最近很冷，馬上就刷了高鐵票，要親送兩台代言保暖家電給妹妹。

邵雨薇今年演藝事業繳出好成績，不僅有多部新劇，首次推出散文集《致，一直過於努力的妳》就空降各大通路銷售即時榜冠軍，年末更捎來全新代言好消息！閒不住的她提倡「人生再忙，也要嘗試擁抱忙碌！」常抽空在家大秀好手藝，嘗試手沖咖啡、做料理，樂活態度讓她因此受義大利生活美型家電品牌邀請代言，擔任「樂活大使。

首次接獲生活家電代言的她表示，以前覺得做家務非常枯燥無聊，但自從疫情後常待在家就開始嘗試享受日常家務事。她為品牌連拍4支不同主題形象廣告，其中不乏在家野餐、露台微露營等橋段，透露出滿滿的儀式感，被問及在家是否想嘗試時，她說：「根本我的STYLE！今年疫情嚴峻時，不能出去戶外就只好在家找樂子，想要享受生活的你，不妨試試在日常加入一點儀式感，生活也可充滿小美感！」

邵雨薇也分享在拍攝片場中的小趣事：「當天拍攝地在山上，有一場用烘被機躺在床上看雜誌的情境，因為整個狀態太舒適，完全沒意識到導演已經喊卡！」