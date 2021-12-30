高雄全家海神職業籃球隊秉持母企業國揚集團打造幸福企業的理念，為讓全體隊員南北征戰仍保有如家一般的歸屬感，高雄全家海神隊宣布與 ibus 台灣愛巴士交通聯盟成為合作夥伴，打造球隊專屬巴士「女神號」，期待高雄全家海神隊在「女神號」守護下乘風破浪，再創高峰。

高雄全家海神隊繼攜手漢來大飯店、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院後，再與 ibus 台灣愛巴士交通聯盟合作，設計專屬隊巴「女神號」，陪同海神隊上山下海、南征北討。

「女神號」車身塗裝採用專屬深海靛以及女神隊徽，隊巴從設計到塗裝完成，耗費將近一個月工時，才得以讓「女神號」於 12 月 18 日主場開幕戰破浪而出。

「『女神號』外裝只有一個字，就是帥！」隊長余純安以及李漢昇，對女神號無論是外觀的設計巧思，到內裝舒適度都感到驚艷。

李漢昇回憶過去在中國 NBL 拚戰，往往球隊大巴一坐就是7.8個小時起跳，巴士舒適度絕對是首要指標，「女神號」則是車身設計與舒適度兼備，李漢昇直呼，「女神號」啟航日當天，引來不少他隊球員在 Instagram 稱羨。

李漢昇說：「其實有點嚇到，台灣也有這麼好的設計！過去在中國並不重視外觀，『女神號』很有南台灣海神隊的風格，很有歸屬感，坐起來也很舒服。」