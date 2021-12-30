電信業重回「三雄」時代，台灣大哥大今日宣布合併台灣之星，雙方合計用戶數976萬戶，除超越遠傳與亞太電信的組合912萬戶，穩坐二哥，更進逼中華電信的1065萬戶。市場人士認為，歷經3G、4G廝殺，電信業走回「大者恆大」格局，小業者必須採合作或合併因應夾擊，可預見的將來，三大電信集團的競爭將更為激烈。

台灣大哥大表示，將以發行新股方式進行合併，合併案計在取得公平會與NCC核准後，訂定合併基準日，換股比例為每1股台灣之星普通股換發台灣大哥大0.04508股普通股，台哥大將預計增資發行2.82億股普通股。以台灣大今日收盤價100元換算，等於花282億元吃掉台灣之星。

事實上，當遠傳與亞太啟動共頻共網後，台灣之星與台灣大哥大合作的可能性便急遽升高，不過台灣之星自始之中都未鬆口，僅說這就像是賽局的競爭環境，只要棋沒有下完，都不知道有何競爭優勢，以及最後與誰合作。

台灣之星的前身是威寶電信，2013年頂新集團併購威寶電信，2014年8月25日正式開台，也將名字改為台灣之星電信。最早的股東包括頂新持股 52％，其他大股東包括國泰金的霖園集團20％、中信金控8％、郭台強以中影公司入股10％，威寶原始股東金仁寶集團持股10％。

不過今年10月開始，大股東陸續出脫持股，包括中信金控旗下台灣人壽，以每股9.2元出售1.5億股的台灣之星，另有0.75億股以每股10元出售，合計2.25億股，總出售價格21.3億。國泰人壽與國泰世紀產險也在本月以每股9.47元，分別出售3億及0.6億股的台灣之星股票。

在歷經原始股東出售持股後，也就是說台灣之星第三、第五及第六大股東，再加上國泰產都將手中持股，賣給頂新集團的頂安開發，頂安開發4月底時持股57.64％，這次買下四家公司手中持股，比率將拉高到72.35％，當時外界就猜測，頂新是否有「其他想法」，果然應驗。

台灣之星目前用戶數超過265萬戶，總經理賴弦五日前受訪時表示，展望2022年，台灣之星整體行動電話總用戶數希望挑戰300萬，其中5G用戶將破100萬，達到月租用戶40％滲透率，並規畫2023年5G網路達到全島全面覆蓋目標，估計5G三年總投資金額達150億元規模。

台灣之星也是目前五家電信中，唯一沒有上市櫃的業者，主因是每年50億元的資本支出，EBITDA還不足以支付資本支出，但預期2023年資本支出就會降低，資本支出降低時，台灣之星才能走到好的光景。目前來看，發展5G服務的前2、3年雖營收提升，但獲利還無法跟上來。