台南市警二分局邱姓員警28日凌晨3時許執行巡邏勤務，發現1輛自小客車在巷子內違規、逆向停車，員警上前取締時，黃姓男駕駛先假意配合，隨後卻猛踩油門衝撞警員逃逸，造成員警腳部受傷，警方當下對空鳴1槍示警，28日傍晚6時將其拘提到案，全案依妨害公務罪及肇事逃逸偵辦，檢方裁定3萬元交保。

台南市政府警察局自24日起至明年1月2日止，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，連續10日執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務，強化取締執法強度及密度，杜絕酒駕憾事，維護民眾交通安全，但28日凌晨3點就傳出員警執行巡邏勤務，民眾拒檢撞傷警察的意外。

台南市警二分局指出，該自小客車當天從舞廳離開，隨後於康樂街紅線處逆向停車，巡邏員警見狀即依道路交通管理處罰條例取締，38歲黃姓男駕駛假意配合，交出身分證後，卻突然發動引擎，猛踩油門，員警見狀即站在車輛左前方喝令駕駛下車受檢，駕駛無視警方在車前，照樣開車逃逸，造成員警腳受傷，員警當下對空鳴槍1槍，但犯嫌仍趁隙逃逸。

警方當天火速向台南地檢聲請拘票，28日夜間將黃嫌拘提到案，訊後，全案依妨害公務及肇事逃逸解送台南地檢署偵辦。