2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽29日進行最終決賽，台北市長安國中倒吃甘蔗，第4局開始連得6分逆轉，終場7比4擊敗桃園市新明國中，奪下隊史首冠，季軍為新竹縣關西國中。

長安國中校園距離決賽場地新生公園棒球場僅2公里，平常就是他們的練習場，都是跑步、騎腳踏車來練球。年年與會的他們過去最佳成績是第四名，這次不僅締造隊史紀錄，也是城市盃舉辦16屆以來，第一次由台北市球隊奪冠。

「賽前就知道這個紀錄，覺得很榮幸。」長安總教練鄭凱名笑說，其實原本目標就是四強，冠軍賽前沒有給大家任何壓力，「我告訴大家，我們就當練球，享受比賽，沒想到連續兩場都逆轉勝。」

四強賽長安與關西苦戰到延長賽，8局上半「突破僵局」曾睿恩上場救援力保不失，但下個半局長安一直到兩出局，才由朱冠宇敲出左外野全壘打牆前落地的再見安打，驚險過關。曾睿恩在冠軍賽也成為關鍵人物，5局上半敲回致勝分，單場4支2，一度轟出界外全壘打，不愧原住民血統。

「最近打擊狀況確實都不錯，很高興能幫助球隊贏球！」在隊友簇擁下受訪的曾睿恩難掩內心喜悅，對於自己今天「球球阿達力」的表現顯得很滿意，「畢竟是在自己這麼熟悉的場地，打起來比較有自信。」

至於那場刺激的準決賽登板，曾睿恩表示自己並不緊張，「就把球控好，其他交給隊友，沒有掉分有點意外。」他笑說，四強過關後，全隊氣勢都很旺，或許也是奪冠的關鍵。

事實上，長安上一任、也是第一任總教練為前中華職棒兄弟象投手陳逸松，但他在2020年底癌症過世，由徒弟鄭凱名接手，他沒有辜負師父，已考上棒協A級教練以及學校正式職缺。

「我跟了陳教練12年，算是他一路帶上來的，我一直對他跟學校很感恩。」鄭凱名說：「小朋友跟我一直都很努力，這座冠軍算是送給他的，希望他在天上能看到。」

陳逸松是兄弟象1990年的中職開朝元老，生涯出賽過120場；退役後則是長安青少棒的開國元老，將一支球隊從無到有一手打造，2019年還拿下小馬聯盟冠軍，首度取得中華隊代表權。但他並不是傳統的打罵教練，而是採取愛的教育，頗受愛戴，學生們都尊稱他為「陳爺爺」。

陳逸松過世後，在台北市議員陳炳甫的幫忙下，與陳重光文教基金會申請到一台中型巴士，並取名「逸松號」贈與長安國中，感念「陳爺爺」對基層的貢獻。

屈居亞軍的新明戰力傲人，12月初才在桃園盃奪冠，當時的賽會MVP周柏恩這次城市盃也以0.619打擊率、9分打點拿下打擊、打點雙冠王，冠軍賽擔任開路先鋒，單場4支3，表現優異。

稍早的季軍戰也很刺激，關西國中與台中市中山國中一路鏖戰，6局下半關西連續4支安打，包括古定玄打回超前分，終場3：2逆轉拿下第三名，先發投手莊英助完投7局，最後半局演出三上三下，精彩封關。

莊英助並非球隊主力投手，但今天穩健的控球讓全隊都很安心，總教練田家安表示，「沒能打冠軍賽，球員都很失望，這場就是讓大家提升信心、吸取經驗，莊英助本來就是很穩定的小孩子，球速不快，但控球滿好的，讓人很放心。」

今年國三的莊英助，是青少棒生涯第二次完投，上一次是在小馬聯盟四強賽，「就是看捕手要的位置丟，直球為主，投給對方打。」

2021城市盃圓滿落幕，打擊獎第一名為新明周柏恩（0.619），第二名長安林逸洋（0.556），第三名關西陳恩祈（0.545）。打點獎周柏恩（9分）、全壘打獎台北市大理國中林于澔（1支，8打數）、投手獎新明張均富（2勝、6.2局）、教練獎長安戴子堯，賽會MVP長安張閎溢。