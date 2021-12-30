有些人談感情時，會以另一半為主，甚至變得沒有主見，而且很依賴伴侶，不過有的人則恰好相反，交往時反而思路會很清楚，他們知道自己想要什麼，想在感情中扮演怎樣的角色，《搜狐網》近日分享4個在感情中很有主見的星座，個性獨立且絕不依賴別人。

1.天秤座

天秤座的自我要求高，他們想要做什麼，就會馬上去執行，就算失敗也沒關係，不過若花太多時間去實現，他們遇到其他機會也會半途而廢，選擇成功機率比較高的項目，他們個性崇尚自由且很獨立，只要有想法就會朝著目標向前，面對感情也是如此，他們從來都不擔心自己不能守護伴侶，談戀愛的過程中，他們知道自己想要哪一種愛情，也會很真誠的付出，就算分手也不希望傷害到對方。

2.射手座

射手座無論做什麼事，他們都會使出全力完成，因為他們知道，一旦做不好，對自己的前途肯定不利，不過射手座個性較被動，因為他們總是想太多，希望自己能幫助所有人解決困難，即使問題並不簡單，他們也不會放棄。談戀愛時追求舒適感，他們依賴性不高，所以就算沒有感情滋潤也無所謂，單身依舊過得很開心。

3.摩羯座

許多人認為摩羯座難相處，但其實他們心腸很軟，只要是他們在乎的人，無論做什麼事，摩羯座都不會去為難對方，就算被朋友傷害，也很容易原諒別人。在感情中，摩羯座對伴侶的要求非常高，平時個性看起來大剌剌的，但唯有條件優秀的人才入得了他們的眼，伴侶必須很體貼，而且做事踏實，就算自己工作失利，對方也懂得寬慰他們。

4.巨蟹座

巨蟹座個性好強，他們會強迫自己把一切做到最好，所以在朋友眼中，他們是非常厲害的星座，在感情方面，巨蟹座很願意付出，他們不喜歡計較太多，做事通常以自己的方式為出發點，用以表達對伴侶的愛，他們不在乎這份感情是否能得到回報，只要對方開心就好，是典型的愛情至上主義者，認為付出越多，對方就越離不自己，雖然他們依賴性不強，但卻容易使另一半變得較黏人。