竹山鎮延和國中創校53周年校慶，舉辦運動會同時為操場等運動設施啟用剪綵，縣長林明溱感謝中央補助操場整修，促成老舊跑道翻新，並期許學生養成運動的好習慣，因為要有體力，才能在各方面適性發展。

延和國中校慶，包括立委許淑華、縣府教育處副處長王淑玲、竹山鎮長陳東睦、縣議員蔡孟娥、游顥等人都與會；林明溱、許淑華還接力試跑嶄新的操場跑道。

林明溱指出，延和國中長期深耕體育，學生從跆拳道到羽球的訓練，都有很好的成績，學校操場因使用頻繁、破損不堪，經常有學生或社區民眾摔倒，他和許淑華多次會勘後，要求盡速進行整修，經縣府教育處積極努力爭取，獲得教育部體育署核定整建計畫總經費560萬元，中央補助448萬元，縣府則負擔25％、112萬元地方配合款。

延和國中校長鄭俊楠指出，經過1年的整建，嶄新的操場啟用，全校師生及社區民眾對縣政府的用心規畫感謝萬分。

林明溱表示， 新年開始，配合中央「班班有冷氣」政策，縣府籌措1億多元，總共投資10億元為縣立高、國中、國小裝設的教室冷氣也將啟用；另外，為了讓學生午餐吃得飽、吃得好，也將每餐餐費從38元提高為45元，每年要增加支出6000萬元，就是要讓每個孩子都獲得最好的照顧。

許淑華說，延和國中操場整修，包括整建PU跑道、跳遠場地及排球場地，甚至連周邊水溝也都一併整新施作，處處可見學校的用心規畫，學生與社區民眾運動時將更加安全。